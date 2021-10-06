رئيس جامعة الزقازيق يشهد فعاليات ختام تدريب إعداد القيادات الجامعية

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شهد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، الأربعاء، فعاليات ختام الدورة الثانية للبرنامح التدريبي «إعداد القيادات الجامعية»، بحضور الدكتور خالد الدرندلي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والتي نظمها مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة باشراف الدكتورة نجلاء فتحي المدير التنفيذي للمركز، في الفترة من 4 حتى 6 اكتوبر الجاري.

وفي كلمته خلال الجلسة الختامية أعرب رئيس الجامعة عن حرصه على إعداد القيادات الجامعية، والعمل على تطوير مهاراتهم وقدراتهم من خلال عقد الدورات التدريبية لهم وذلك في عديد من الجوانب، والتى تهدف إلى تحقيق التنمية المهنية والذاتية وتطوير المعرفة ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، بما يحقق التنافسية المحلية والدولية، وتحقيق التنمية المستدامة.

جدير بالذكر إن برنامج الدورة تضمن 6 جلسات تدريبية، تم خلالها مناقشة عدد من الموضوعات الرئيسية والفرعية وفق الخطة الموضوعة من قبل المجلس الأعلى للجامعات حول التخطيط الاستراتيجي، والتطوير المؤسسي في قطاعات التعليم والطلاب والدراسات العليا وخدمة المجتمع وتنمية البيئة والعلاقات الدولية، وكذلك دور القيادات في جودة التعليم، والجوانب المالية والإدارية والقانونية بالجامعات، والقضايا القومية ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى كيفية إدارة الأزمات والكوارث وإدارة تطوير الذات والتغلب على ضغوط العمل، وكذلك القيادة والإشراف وإدارة فرق العمل.

شارك في التدريب على مدار الأيام الثلاثة الماضية، الدكتور ممدوح المسلمي عميد كلية الحقوق، والدكتور نبيل حلمي العميد الاسبق لكلية الحقوق، والدكتور محمد السيد مدير وحدة الجودة بكلية الطب البيطري، والدكتورة وفاء فوزي مدير وحدة الجودة بالجامعة ،والدكتور طارق فهمي الخبير الاستراتيجي واستاذ العلوم السياسية بأكاديمية ناصر العسكرية.

وفي ختام اللقاء قام الدكتور عثمان شعلان، والدكتور خالد الدرندلي، بتسليم ٣٨ متدرباً من عمداء ووكلاء للكليات، وأعضاء هيئة التدريس شهادات اجتياز الدورة .