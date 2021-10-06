نائب رئيس جامعة السادات يتابع تلقي الطلاب لقاح كورونا بالكليات (صور)

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قام الدكتور خالد جعفر نأئب رئيس جامعة مدينة السادات لشىئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الأربعاء، بجولة تفقدية لنقاط تلقى لقاح كورونا التي خصصت لطلاب الجامعه بكليات الطب البيطري والتربيه العام والتربيه الرياضيه والإدارة الصحية.

تابع خلالها انتظام تلقى التطعيمات لجميع الطلاب، والتسهيلات التي وفرتها الجامعه لهم لسرعة تلقيهم اللقاح وفق الإجراءات الإحترازيه للمحافظة على سلامتهم، والتأكد من إلتزام الطلاب بالخطوات الإرشاديه الواجب إتباعها داخل نقاط تلقى اللقاح طبقا للجداول المعلمة.

ودعا جعفر إلى سرعة التسجيل لتلقى اللقاح، ثم التوجه طبقا للجداول المعلنه للفرق وبالأحرف الأبجدية للطلاب لنقطة التطعيم المتخصصه لكلياتهم.

ومن جانبه، أكد جعفر على الطاقم الطبي بضرورة التأكيد وسؤال الطالب عن حالته الصحية قبل أخذ اللقاح، مشيداً بمجهودات القائمين على تنظيم العمل بنقاط تلقى التطعيمات، مؤكدا بأنه سيحظر دخول الطلاب إلى الحرم الجامعي إلا بعد تلقيهم اللقاح.