مسيرة رياضية بشبين الكوم احتفالًا بذكري انتصارات أكتوبر

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أناب اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، الأربعاء، محمد موسي نائب المحافظ لحضور فعاليات المسيرة الرياضية التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة احتفالا بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، رافقه خلالها الدكتور سمير كرم وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور محمد سلامة وكيل الرياضة وحسن بدر وكيل الشباب بالمديرية، الدكتور عمرو كوراني مدير إدارة الاتحادات النوعية واللجان الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، ورئيس حي شرق شبين الكوم.

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة شارة بدء مسيرة المشي بجميع محافظات الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرانس إحتفالاً بيوم النصر، هذا وقد إنطلقت المسيرة بمحافظة المنوفية لمسافة 2 كم من أمام مديرية الزراعة وصولاً لمركز شباب الحي القبلي بشبين الكوم، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بمشاركة 500 شاب وفتاة رافعين أعلام جمهورية مصر العربية ومرددين هتافات تحيا مصر والأناشيد الوطنية.

جدير بالذكر أنه قد قام صباح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية بوضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء حرب أكتوبر 1973 بمدينة شبين الكوم وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء احتفالا بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.