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كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة تتسلم شهادة الاعتماد المؤسسي

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المرزوق أكد على أهمية الاعتماد المؤسسي في تحقيق الجودة

كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة تتسلم شهادة الاعتماد المؤسسي

زار نائب المحافظ لسياسات التدريب والجودة الدكتور عبدالله مستور المرزوق، اليوم الأربعاء، برفقة مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة، كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، وذلك لتسليم شهادة الاعتماد المؤسسي للكلية التي حصلت عليه مؤخرًا الكلية من قبل هيئة التقويم.

وأكد المرزوق على أهمية الاعتماد المؤسسي في تحقيق الجودة، مشيرًا إلى أن الاعتماد المؤسسي للكلية يعني أنها حققت شروط الجودة فيما يتعلق بمستوى المعايير والأداء داخل الأقسام التدريبية.

وشدد على ضرورة الالتزام والاستمرار على المعايير الخاصة بجودة التدريب التي تقيمها من خلال الممارسة التدريبية من قبل أعضاء الهيئة التدريبية وتقويم المتدربين ومستوى المناهج، معرباً عن سعادته بتحقيق كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة على الاعتماد المؤسسي.

من جهته هنأ مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة كافة منسوبي الكلية من متدربين وأعضاء الهيئة التدريبية بتحقيق الكلية هذا الإنجاز، مؤكدًا أن الاعتماد المؤسسي أحد الأهداف التي وضعتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ضمن استراتيجياتها للوصول إلى أقصى معدلات الجودة في العملية التدريبية والبحثية من أجل الارتقاء بالمخرجات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ويلبي متطلبات سوق العمل.

وقدم عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة المهندس فهد بن عبود العامودي شكره وتقديره لمحافظ المؤسسة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد على اهتمامه وجهوده بالارتقاء بالكليات والمعاهد بالمملكة، وعلى دعمه المتواصل لجميع الوحدات التدريبية والوصول بها إلى أفضل المستويات في جودة التدريب.

كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة تتسلم شهادة الاعتماد المؤسسي

كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة تتسلم شهادة الاعتماد المؤسسي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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