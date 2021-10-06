صحة حماس: 10 وفيات و870 إصابة جديدة بفيروس كورونا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة صحة حماس في غزة، اليوم الأربعاء، تسجيل 10 حالات وفاة 870 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 3333 عينة.

وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن إجمالي تراكمي الوفيات منذ مارس الماضي بلغ 1432 حالة، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 174364، منها 17552حالة نشطة.

وأشارت الوزارة إلى، تعافي 1200 حالة جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 17552 حالة، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 329، منها 211 حالة خطرة.