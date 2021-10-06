أخبار عاجلة

أوبرا سان بطرسبورغ تقدم "ريغوليتو" في دبي -
بدء تسكين الطلاب المغتربين بالمدينة الجامعية لجامعة الأقصر -
ضبط 23طن حلويات جافة مغشوشة ومقلدة فى انتظار المولد النبوى -
الأتربي: انضمام البنوك لـ«الفاتورة الإلكترونية» دون إخلال بأحكام سرية الحسابات -
الطقس فى الأردن اليوم.. أمطار ودرجات الحرارة المتوقعة حتى السبت (فيديو) -
المشدد15عاما لمتهمين زورا محررات رسمية -
نقيب الفلاحين: على الحكومة عدم التخلي عن دعم المستلزمات الزراعية والمواد الغذائية رحمة بالمواطنين -
بعد زيارة السيسي لـ«المجر».. برلماني يطالب بصياغة إطار قانوني ملزم فى أزمة سد النهضة -
اليوم ..محاكمة متهمين استغلا طفليهما فى أعمال التسول -
ضبط مسجل خطر بحوزته سلاح ناري و230 كيلو مخدرات في الإسماعيلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة :ترقية صابرة سويلم مديرة لمحور المطار شرق مدينة نصر

Print
هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة :ترقية صابرة سويلم مديرة لمحور المطار شرق مدينة نصر هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة :ترقية صابرة سويلم مديرة لمحور المطار شرق مدينة نصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة النظافة والتجميل بمحافظة القاهرة ترقية المهندسة صابرة سويلم للدرجة الاولي وتعيينها مديرة لمحور طريق المطار وشرق مدينة نصر.

وتم تكليف المهندسة صابرة سويلم بتطوير محور المطار وتجميله بداية من ميدان العباسية وحتي مطار القاهرة بالداخل ومحيطة الخارجي بالإضافة لمهام عملها في حي شرق مدينة نصر .

ووجهت صابرة سويلم الشكر للواء ايهاب الشرشابى على ثقته فيها ووعدت ببذل أقصي ما لديها لتكون عند حسن الظن.

وباشرت صابرة مهام عملها الجديد بزيارات ميدانية للاطمئنان على سير العمل ومتابعة عمليات تجميل وتنظيف وتشجير قطاع شرق مدينة نصر بالكامل .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اليوم ..محاكمة ربة منزل عرضت طفلتعا للبيع فى قصر النيل

اليوم ..محاكمة ربة منزل عرضت طفلتعا للبيع فى قصر النيل

حملة أمنية بأسيوط لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

حملة أمنية بأسيوط لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

بدء تسكين الطلاب المغتربين بالمدينة الجامعية لجامعة الأقصر

بدء تسكين الطلاب المغتربين بالمدينة الجامعية لجامعة الأقصر

ضبط 23طن حلويات جافة مغشوشة ومقلدة فى انتظار المولد النبوى

ضبط 23طن حلويات جافة مغشوشة ومقلدة فى انتظار المولد النبوى