هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة :ترقية صابرة سويلم مديرة لمحور المطار شرق مدينة نصر

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قرر اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة النظافة والتجميل بمحافظة القاهرة ترقية المهندسة صابرة سويلم للدرجة الاولي وتعيينها مديرة لمحور طريق المطار وشرق مدينة نصر.

وتم تكليف المهندسة صابرة سويلم بتطوير محور المطار وتجميله بداية من ميدان العباسية وحتي مطار القاهرة بالداخل ومحيطة الخارجي بالإضافة لمهام عملها في حي شرق مدينة نصر .

ووجهت صابرة سويلم الشكر للواء ايهاب الشرشابى على ثقته فيها ووعدت ببذل أقصي ما لديها لتكون عند حسن الظن.

وباشرت صابرة مهام عملها الجديد بزيارات ميدانية للاطمئنان على سير العمل ومتابعة عمليات تجميل وتنظيف وتشجير قطاع شرق مدينة نصر بالكامل .