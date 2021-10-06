«استضافه بمنزله حتى لا ينام بالشارع».. مجهول يطعن مسن ويسرق أمواله بالدقهلية

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تكثف مباحث الدقهلية، الأربعاء، من جهودها لكشف غموض طعن مُسن بمنزله وسرقة أمواله بعدما آوى مجهول بمنزله اشتكى له من عدم وجود سكن له.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطار من مدير المباحث يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه، بإستغاثات سكان منقطة مساكن نشا بالعثور على جارهم «صبحي. م. ع»، 73 سنة، موظف بالمعاش، مصابا بعدة طعنات نافذة وتم نقله لمستشفى نبروه المركزي لمحاولة انقاذ حياته.

وانتقلت مباحث الدقهلية إلى مكان الواقعة، وبسؤال المصاب أكد أنه أثناء ركوب القطار تعرف على شخص مجهول اشتكى من عدم وجود مكان يبيت فيه ويضطر للمبيت في الشارع، فعرض عليه أن يستضيفه في شقته التي يقيم بها في مساكن نشا، التابعة لمركز نبروه وبالفعل وافق هذا الشخص على الذهاب معه إلى مسكنه.

وفوجئ المجني عليه بهذا الشخص يعتدي عليه بعدة طعنات بغرض سرقة أمواله في ساعة مبكرة وتجمع الجيران على صراخه، إلا أن المتهم تمكن من الفرار قبل وصول الأهالي والذين طلبوا الإسعاف لإنقاذ حياته.

وأكد شهود عيان من الجيران أنهم فوجئوا بصراخ واستغاثات من إحدى شقق مساكن قرية نشا، وتوجهوا إلى الشقة فوجدوا المُسن غارقا في دمائه وطلبوا له الشرطة والإسعاف.

وتكثف مباحث الدقهلية من تحرياتها لشف غموض الحادث وضبط المتهم وتم التحفظ على كاميرات المراقبة في مكان الحادث لتفريغها .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.