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سموحة يتعادل سلبياً مع البنك الاهلي وديًا

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سموحة يتعادل سلبياً مع البنك الاهلي وديًا سموحة يتعادل سلبياً مع البنك الاهلي وديًا

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تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة مع فريق البنك الاهلي، بدون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء، علي ملعب استاد الإسكندرية ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

حرص أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول بنادى سموحة علي تجربة جميع العناصر بمن فيهم الصفقات الجديدة للوقوف علي مدى جاهزية اللاعبين تأهبا لانطلاق الموسم.

وأكد أحمد سامى المدير الفني للفريق أن الجهاز الفني يركز في المرحلة الحالية على رفع معدل اللياقة البدنية عند اللاعبين، والوصول تدريجياً لفورمة المباريات الرسمية.

وقال سامي :"لعبنا مباراة وتتبقي امامنا ثلاث مباريات يقوم الجهاز الفني من خلالها بالعمل على تنفيذ خططه الفنية ورؤيته".

المصرى اليوم

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