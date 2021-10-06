البنك الأهلي يتراجع عن التعاقد مع هداف الترجي

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تراجع مسؤولو نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار، عن فكرة التعاقد مع التونسي طه ياسين الخنيسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلمت "المصري اليوم" أن مسؤولي نادي البنك الأهلي تراجعوا عن التعاقد مع طه ياسين الخنيسي، في الفترة الجارية، بناء علة قرار من خالد جلال، المدير الفني، وذلك بعدما تلقى بعض التحذيرات من ضم اللاعب بسبب عدم انضباطه.

ويسعى البنك الأهلي للتعاقد مع مهاجم مميز قبل غلق لباب الانتقالات الصيفية لحل العجز الذي يعاني منه الفريق في هذا المركز، خاصى بعد رحيل أحمد علي، الذي انتقل إلى صفوف الاتحاد السكندري، حيث أصبح لا يوجد سوء فادي فريد وأسامة فيصل، القادم من نادي الزمالك على سبيل الإعارة.

يُذكر أن البنك الأهلي دعم صفوفه، خلال الميركانو الصيفي بالتعاقد مع كل من الثلاثي محمد هلال وأحمد سعيد والظهير الأيسر الغاني اسحاقوا يعقوبو، لاعبي وادي دجلة وكريم بامبو، جناح نادي الزمالك،