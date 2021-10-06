أخبار عاجلة

أوبرا سان بطرسبورغ تقدم "ريغوليتو" في دبي -
بدء تسكين الطلاب المغتربين بالمدينة الجامعية لجامعة الأقصر -
ضبط 23طن حلويات جافة مغشوشة ومقلدة فى انتظار المولد النبوى -
الأتربي: انضمام البنوك لـ«الفاتورة الإلكترونية» دون إخلال بأحكام سرية الحسابات -
الطقس فى الأردن اليوم.. أمطار ودرجات الحرارة المتوقعة حتى السبت (فيديو) -
المشدد15عاما لمتهمين زورا محررات رسمية -
نقيب الفلاحين: على الحكومة عدم التخلي عن دعم المستلزمات الزراعية والمواد الغذائية رحمة بالمواطنين -
بعد زيارة السيسي لـ«المجر».. برلماني يطالب بصياغة إطار قانوني ملزم فى أزمة سد النهضة -
اليوم ..محاكمة متهمين استغلا طفليهما فى أعمال التسول -
ضبط مسجل خطر بحوزته سلاح ناري و230 كيلو مخدرات في الإسماعيلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

التقديم إلكترونياً.. "ملكية ينبع" تعلن عن وظائف في مجالات الطب والتمريض و"طبية مساعدة"

Print
التقديم إلكترونياً.. "ملكية ينبع" تعلن عن وظائف في مجالات الطب والتمريض و"طبية مساعدة" التقديم إلكترونياً.. "ملكية ينبع" تعلن عن وظائف في مجالات الطب والتمريض و"طبية مساعدة"
آخر موعد للتقديم 14 أكتوبر الحالي ويشترط ألا يقل التقدير عن "جيد" وإجادة الإنجليزية

التقديم إلكترونياً..

أعلنت الهيئة الملكية بينبع، ممثلة ببرنامج الخدمات الصحية، عن توفر مجموعة من الفرص الوظيفية في مجالات الطب والتمريض ووظائف طبية مساعدة، والتي ترغب شغلها بكوادر سعودية، مبينة أن آخر موعد للتقديم للوظائف هو 14 أكتوبر الحالي.

واشترطت الهيئة على المتقدم ألا يقل تقديره عن "جيد" وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة، ومعادلة الشهادة من وزارة التعليم العالي إذا كانت من الخارج، إضافة إلى الشروط الموضحة قرين كل وظيفة.

وأشارت الهيئة إلى أن مميزات الوظائف تشمل: رواتب مجزية وبرنامج إمتلاك المساكن رجالا ونساء وتأمين صحي بمستشفى الهيئة والمراكز الصحية التابعة لها ودورات تدريبية وتعليم مميز بمدارس الهيئة الملكية.

ودعت "الهيئة الملكية" الراغبين في التقدم على الوظيفة إلى زيارة الرابط التالي: careers.rcjy.gov.sa/en/.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
28 % نمواً في أعداد الأسر التي سكنت منازلها بنسبة تمكين 92 % خلال الربع الثاني

28 % نمواً في أعداد الأسر التي سكنت منازلها بنسبة تمكين 92 % خلال الربع الثاني

أمانة العاصمة المقدّسة تنفّذ 237 جولة لإزالة التشوّهات البصرية

أمانة العاصمة المقدّسة تنفّذ 237 جولة لإزالة التشوّهات البصرية

شاهد.. إنقاذ مصري حاول الانتحار من جسر جابر الأحمد بالكويت

شاهد.. إنقاذ مصري حاول الانتحار من جسر جابر الأحمد بالكويت

لمدة شهر آخر.. كوريا الجنوبية تعلن تمديد القيود على السفر للخارج

لمدة شهر آخر.. كوريا الجنوبية تعلن تمديد القيود على السفر للخارج