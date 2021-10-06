المحافظ: أهالي شمال سيناء شريك أساسي في نصر أكتوبر (صور)

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أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن أهالي سيناء شريك أساسي في نصر أكتوبر، حيث كان لهم دور كبير في دعم قواتنا المسلحة في سبيل تحقيق النصر المجيد، لافتًا إلى أن أبناء سيناء يتحملون عبئًا كبيرًا، وأن النصر قادم بدحر الإرهاب الأسود والاحتفال بشمال سيناء خالية من الإرهاب، لتعود سيناء كما كانت.

وأضاف المحافظ خلال الندوة الاستراتيجية عن حرب أكتوبر المقامة ضمن احتفالية مديرية الشباب والرياضة في المدينة الشبابية بالعريش، والتي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الأربعاء، أن مراحل حرب الاستنزاف هي التي مهدت لانتصارات السادس من أكتوبر.

أشار المحافظ إلى أن شبه جزيرة سيناء تمثل ٦٪ من مساحة مصر، وبها سواحل بطول ٨٠٠ كيلو مترا بما يعادل ثلث السواحل المصرية، وشمال سيناء بوابة مصر الشرقية، اذ تبلغ خدودها الشرقية مع فلسطين المحتلة 252 كيلو متر.

وأشار المحافظ إلى أن المسرح الرئيسى لحرب السادس من أكتوبر 1973 هي محافظة شمال سيناء.. موضحا أن مصر لم تهزم في عام ٦٧.. حيث دفعت مصر إلى الحرب بالرغم من وجود نصف الجيش المصرى آنذاك في اليمن، ومنيت مصر حينها بخسائر كبيرة في المعدات.. إلى جانب استيلاء إسرائيل على البترول من سيناء وتدمير مدن القناة الثلاثة وإغلاق قناة السويس وتراجع السياحة .

كما أشار المحافظ، إلى أن مراحل اعداد القوات المسلحة بعد نكسه ٦٧ هي الصمود والدفاع النشط والعمل التعرضي أو ما يطلق عليه حرب الاستنزاف والعمل الايجابي، مستعرضا الأحداث التي وقعت خلال تلك المراحل وأثرها في تحقيق النصر بالتعاون مع أهالى سيناء .

لفت المحافظ، إلى أن مرحلة الصمود خلال الفترة من يونيو 67 إلى اغسطس 68، وشملت معركة رأس العش في 1 يوليو 67، بغرض الوصول إلى منطقة بور فؤاد واحتلالها، حيث ان فصيلة الصاعقة منعت اسرائيل من احتلالها، وظلت خارج سيطرة اسرائيل طوال فترة احتلال سيناء، بجانب معارك القوات الجوية والمدفعية، والبحرية التي دمرت المدمرة الاسرائيلية ايلات.

قال المحافظ، أن حرب الاستنزاف هي التي مهدت لانتصارات السادس من اكتوبر، لافتا إلى ان حرب الاستنزاف استمرت 18 شهرًا، وقسمت إلى 3 مراحل، وشهدت تلك الحرب استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض، ومعركة الجزيرة الخضراء وجزيرة شدوان، والاغارة على نقطة للعدو في بور توفيق، وعدد من العمليات للجيش المصري ضد الاهداف الاسرائيلية وعشرات الكمائن على الساتر الترابي والقصف المدفعي وانشاء حائط الصواريخ الدفاع الجوي.

واستعرض المحافظ نتائج حرب الاستنزاف، ومن أهمها اعادة الثقة للمقاتلين في انفسهم وقيادتهم وتحطيم حاجز الخوف وتدمير الاشاعات المغرضة في قصور المقاتل المصري واكتساب الجنود خبرة قتالية كبيرة، والحصول على كم هائل من المعلومات الهامة والدقيقة وتطوير القوات المسلحة.

كما استعرض المحافظ الاعداد للتخطيط لحرب 1973، حيث بدأ الاعداد بمجرد انتهاء حرب 67 ولم يكن اعداد للقوات المسلحة بل كان اعداد للدولة كلها للحرب، اذ كان هناك عدة اتجاهات للحرب منها اعداد القوات المسلحة اعدادا جيدا واعداد الشعب والاعداد السياسي والدبلوماسي للحرب، وتحديد شكل الحرب وانسب توقيت للحرب وتحديد ساعة بدء الهجوم.

ونقل المحافظ تحيات الرئيس لأهالى سيناء وتهنئتهم بمناسبة انتصارات أكتوبر، كما حيا القوات المسلحة المصرية درع الوطن، وحيا المجاهدين الذين أدوا دورهم البطولى من أجل تحرير سيناء .

وحيا المحافظ أرواح الشهداء الذين سالت دماءهم على أرص سيناء من أبناء القوات المسلحة وأهالى سيناء حتى تحقق النصر في أكتوبر وأدى إلى تحرير سيناء، وطالب المحافظ أبناء سيناء باستلهام روح أكتوبر في تنمية وتعمير سيناء والعمل على الحفاظ عليها، وأن يكونوا يدا واحدة لدفع أي خطر يهدد سيناء والوطن الأم مصر .

محافظ شمال سيناء خلال الندوة التثقيفية

محافظ شمال سيناء خلال الندوة التثقيفية

محافظ شمال سيناء خلال الندوة التثقيفية