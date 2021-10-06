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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق خلال مران اليوم الأربعاء.

وقام كارتيرون بالاطمئنان على حالة جميع اللاعبين من طبيب الفريق وذلك بعد انتهاء فترة الراحة الأخيرة.

ويستعد الزمالك للقاء توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر له يوم 16 أكتوبر الجاري بكينيا.

وكان الزمالك قد خاض معسكرا مغلقا في برج العرب استعدادا لانطلاق مواجهات بطولة دورى ابطال إفريقيا، حيث ستكون ضربة البداية أمام توسكر الكيني في كينيا.