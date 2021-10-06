أخبار عاجلة

أوبرا سان بطرسبورغ تقدم "ريغوليتو" في دبي -
بدء تسكين الطلاب المغتربين بالمدينة الجامعية لجامعة الأقصر -
ضبط 23طن حلويات جافة مغشوشة ومقلدة فى انتظار المولد النبوى -
الأتربي: انضمام البنوك لـ«الفاتورة الإلكترونية» دون إخلال بأحكام سرية الحسابات -
الطقس فى الأردن اليوم.. أمطار ودرجات الحرارة المتوقعة حتى السبت (فيديو) -
المشدد15عاما لمتهمين زورا محررات رسمية -
نقيب الفلاحين: على الحكومة عدم التخلي عن دعم المستلزمات الزراعية والمواد الغذائية رحمة بالمواطنين -
بعد زيارة السيسي لـ«المجر».. برلماني يطالب بصياغة إطار قانوني ملزم فى أزمة سد النهضة -
اليوم ..محاكمة متهمين استغلا طفليهما فى أعمال التسول -
ضبط مسجل خطر بحوزته سلاح ناري و230 كيلو مخدرات في الإسماعيلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

كرة اليد اليوم .. مباشر

Print
الزمالك كرة اليد اليوم .. الزمالك مباشر كرة اليد اليوم .. مباشر

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يلعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي مع نظيره برشلونة الإسباني الآن ضمن منافسات بطولة للأندية سوبر جلوب والتي تستضيفها المملكة العربية .

تنطلق المباراة المرتقبة الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة - الثامنة بتوقيت مكة المكرمة - التاسعة بتوقيت الإمارات على الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله بجدة

ولمتابعة مشاهدة بث مباشر لـ مباراة الزمالك ضد برشلونة في كأس العالم للأندية لـ كرة اليد سوبر جلوب اليوم الأربعاء 6-10-2021 اضغط هنــــــا 1

ولمتابعة مشاهدة بث مباشر لـ مباراة الزمالك ضد برشلونة في كأس العالم للأندية لـ كرة اليد سوبر جلوب اليوم الأربعاء 6-10-2021 اضغط هنــــــا 2

ولمتابعة مشاهدة بث مباشر لـ مباراة الزمالك ضد برشلونة في كأس العالم للأندية لـ كرة اليد سوبر جلوب اليوم الأربعاء 6-10-2021 اضغط هنــــــا 3

تمكنت قناة أون سبورت من الحصول على حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب».

وتقام كأس العالم للأندية لكرة اليد في المملكة العربية السعودية من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل، والتي يشارك بها نادي الزمالك من بصفته بطلا عن القارة الإفريقية.

ويشارك في مونديال الأندية 10 فرق هي نادي الزمالك المصري والنور والوحدة السعوديان والدحيل القطري بطل آسيا وبرشلونة الإسباني حامل اللقب وكل من ومجدبورج الألماني بطل أوروبا وة آلبورج الدنماركي، وسان فرانسيسكو الأمريكي بطل أمريكا الشمالية وبينيروس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية وجامعة سيدني الأسترالي بطل أستراليا.

قامت مجموعة قنوات اون تايم سبورتس بالنشر عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتنبيه جمهور الأهلي والزمالك والفريق الرياضية في مصر على التردد الجديد لمجموعة قنواتها التردد الجديد هو « .. 11861 معدل الترميز 27500.. ».

تذيع قناة اون تايم سبورتس من خلال التردد الجديد « .. 11861 معدل الترميز 27500.. » الزمالك وبرشلونة.

أظهرت محركات البحث أن جمهور الرياضة المصرية يبحث عن التردد الجديد لمجموعة قنوات أون تايم سبورت on time sports اليوم لمشاهدة مباراة الزمالك ضد برشلونة في كأس العالم لكرة اليد.

وقامت مجموعة قنوات ON.. اون تايم سبورتس بالنشر عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتنبيه جمهور الاهلي والزمالك والفرق الرياضية في مصر على التردد الجديد لمجموعة قنواتها.

وأظهرت محركات البحث أن جمهور الرياضة المصرية يبحث عن التردد الجديد لمجموعة قنوات أون تايم سبورت on time sports لمشاهدة مباريات الزمالك لكرة اليد.

وتعتبر قناة أون سبورت من أهم القنوات الرياضية المصرية التي تُعرض المباريات في مختلف الألعاب الرياضية في مصر، خاصة الدوري المصري عبر البث المباشر على قمر النايل سات لذلك تبحث الجماهير عن تردد أون سبورت

تردد قناة اون تايم سبورتس الجديد.. تردد قنوات ON لمشاهدة الدوري المصري الممتاز

التردد الجديد هو «.. 11861 معدل الترميز 27500..» .

تردد القناة 11861

معامل الاستقطاب رأسي

معامل الترميز27500

معامل تصحيح الخطأ6/5

كأس العالم لكرة اليد مباراة الزمالك وبرشلونة

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
شاهد.. إنقاذ مصري حاول الانتحار من جسر جابر الأحمد بالكويت

شاهد.. إنقاذ مصري حاول الانتحار من جسر جابر الأحمد بالكويت

ربط السعودية والإمارات عبر القطارات بنهاية 2022

ربط السعودية والإمارات عبر القطارات بنهاية 2022

وزير القوى العاملة يبحث توفير برامج تدريبية لتحسين أوضاع عمل المصريين بالخارج

وزير القوى العاملة يبحث توفير برامج تدريبية لتحسين أوضاع عمل المصريين بالخارج

حالة الطقس في السعودية اليوم.. أمطار ضباب ورياح ومكة الأعلى في العالم

حالة الطقس في السعودية اليوم.. أمطار ضباب ورياح ومكة الأعلى في العالم