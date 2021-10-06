مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء تحتفل بذكري انتصارات أكتوبر (صور)

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احتفلت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، اليوم، بذكري انتصارات السادس من اكتوبر، في المدينة الشبابية بالعريش، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأكد كليب راشد، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، على أن محافظة شمال سيناء تشهد طفرة تنموية كبيرة في مختلف القطاعات في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخاصة قطاع الشباب والرياضة.

وبعث راشد، ببرقية تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا فيها«سر على بركة الله ونحن خلفك جنود في خدمة الوطن»، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي يطل الحرب على الارهاب وبطل التنمية في بناء مصر الجديدة من خلال المشروعات الكبري التي تنفذ في عهد السيد الرئيس.

تضمنت الاحتفالية مباريات في كرة القدم وتنس الطاولة وعروض رياضية في الملاكمة والكارتيه، وافتتاح معرض المشفولات البدوية والحرفية، بجانب عدد من الفقرات الفنية لمراكز الشباب ومركز الفنون.

حضر الاحتفالية كلا من اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، العميد ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية واعضاء المجموعة البرلمنية ومشايخ القبائل والشباب وأهالي وأسر الشهداء والمصابين.

الشباب والرياضة تحتفل بذكري اكتوبر

الشباب والرياضة تحتفل بذكري اكتوبر

الشباب والرياضة تحتفل بذكري اكتوبر

الشباب والرياضة تحتفل بذكري اكتوبر

الشباب والرياضة تحتفل بذكري اكتوبر

الشباب والرياضة تحتفل بذكري اكتوبر