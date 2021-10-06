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وزير الخارجية الجزائري: التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي «إفلاس في مسألة الذاكرة»

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وزير الخارجية الجزائري: التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي «إفلاس في مسألة الذاكرة» وزير الخارجية الجزائري: التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي «إفلاس في مسألة الذاكرة»

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وصف وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «بالإفلاس في مسألة الذاكرة»، داعيا ماكرون إلى ضرورة اعتماد الاحترام المتبادل، بين فرنسا والدول الأفريقية في حال أرادت هذه الأخيرة تطوير علاقات ندية، جاء ذلك خلال زيارته إلى مالي.

وطالب وزير الخارجية الجزائري الشركاء الأجانب بالتحرر من التصرفات غير المنطقية، تحت مظلة عبارة «المهمة الحضارية للغرب»، لأنها استعملت كغطاء أيديولوجي لتمرير الجرائم ضد الإنسانية، التي أرتكبت ضد الجزائر ومالي، وضد شعوب أفريقيا.

ولفت إلى أن علاقة بلاده مع فرنسا مبنية على منطق الأخذ والعطاء، فلا وجود لهدايا وقربان في اتجاه واحد، بل فقط مصالح مشتركة.

وقررت رئاسة الجمهورية الجزائرية، يوم السبت الماضي، استدعاء سفيرها في العاصمة الفرنسية باريس، ويأتي هذا القرار على خلفية تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نشرتها صحيفة «لوموند» حول الذاكرة الفرنسية بالجزائر، وهو الأمر الذي أثار جدلا في ظل أزمة قائمة بين البلدين بسبب خفض باريس عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين.

واستدعت مالي أمس الثلاثاء، السفير الفرنسي بالبلاد لإبلاغه احتجاجها على تصريحات ماكرون والتي انتقد خلالها في مالي قائلا إنها «لا تعتبر حكومة كونها منبثقة من انقلابيَين».

المصرى اليوم

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