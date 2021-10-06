أخبار عاجلة

أوبرا سان بطرسبورغ تقدم "ريغوليتو" في دبي -
بدء تسكين الطلاب المغتربين بالمدينة الجامعية لجامعة الأقصر -
ضبط 23طن حلويات جافة مغشوشة ومقلدة فى انتظار المولد النبوى -
الأتربي: انضمام البنوك لـ«الفاتورة الإلكترونية» دون إخلال بأحكام سرية الحسابات -
الطقس فى الأردن اليوم.. أمطار ودرجات الحرارة المتوقعة حتى السبت (فيديو) -
المشدد15عاما لمتهمين زورا محررات رسمية -
نقيب الفلاحين: على الحكومة عدم التخلي عن دعم المستلزمات الزراعية والمواد الغذائية رحمة بالمواطنين -
بعد زيارة السيسي لـ«المجر».. برلماني يطالب بصياغة إطار قانوني ملزم فى أزمة سد النهضة -
اليوم ..محاكمة متهمين استغلا طفليهما فى أعمال التسول -
ضبط مسجل خطر بحوزته سلاح ناري و230 كيلو مخدرات في الإسماعيلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ سوهاج يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء احتفالًا بانتصارات أكتوبر

Print
محافظ سوهاج يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء احتفالًا بانتصارات أكتوبر محافظ سوهاج يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء احتفالًا بانتصارات أكتوبر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الأربعاء، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء أكتوبر، أمام ديوان عام المحافظة، بالتزامن مع الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

جرى ذلك بمشاركة اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والعقيد نبيل شحاتة المستشار العسكري للمحافظة، وبحضور الدكتور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ .

وبدأت المراسم بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء، ثم عزفت موسيقى الشرطة «سلام الشهيد»، أعقبها قراءة الفاتحة على أرواح شهداء وفاءً لهم وعرفانًا بما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات دفاعاً عن سلامة الوطن والشعب المصري العظيم، ثم قام محافظ الإقليم ومدير الأمن والمستشار العسكرى بتحية الحضور من القيادات الامنية والتنفيذية والدينية، وممثلي المرأة والشباب، وذوي الإعاقة، والشخصيات العامة من الحضور وتقديم التهنئة لهم بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

حضر الفعاليات الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، واللواء ضياء أبوالعزم السكرتير العام المساعد، والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية، وعدد من الشخصيات العامة بالمحافظة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
شاهد.. إنقاذ مصري حاول الانتحار من جسر جابر الأحمد بالكويت

شاهد.. إنقاذ مصري حاول الانتحار من جسر جابر الأحمد بالكويت

وزير القوى العاملة يبحث توفير برامج تدريبية لتحسين أوضاع عمل المصريين بالخارج

وزير القوى العاملة يبحث توفير برامج تدريبية لتحسين أوضاع عمل المصريين بالخارج

200 فرد من «أهل مصر» في زيارة سياحية لمتحف المجوهرات الملكية (صور)

200 فرد من «أهل مصر» في زيارة سياحية لمتحف المجوهرات الملكية (صور)

بيتمرن بأخوه الصغير وبياكل 6 وجبات في اليوم وبيعشق السمين والحلويات.. صاحب أغرب دراع في مصر

بيتمرن بأخوه الصغير وبياكل 6 وجبات في اليوم وبيعشق السمين والحلويات.. صاحب أغرب دراع في مصر