محافظ سوهاج يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء احتفالًا بانتصارات أكتوبر

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قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الأربعاء، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء أكتوبر، أمام ديوان عام المحافظة، بالتزامن مع الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

جرى ذلك بمشاركة اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والعقيد نبيل شحاتة المستشار العسكري للمحافظة، وبحضور الدكتور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ .

وبدأت المراسم بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء، ثم عزفت موسيقى الشرطة «سلام الشهيد»، أعقبها قراءة الفاتحة على أرواح شهداء مصر وفاءً لهم وعرفانًا بما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات دفاعاً عن سلامة الوطن والشعب المصري العظيم، ثم قام محافظ الإقليم ومدير الأمن والمستشار العسكرى بتحية الحضور من القيادات الامنية والتنفيذية والدينية، وممثلي المرأة والشباب، وذوي الإعاقة، والشخصيات العامة من الحضور وتقديم التهنئة لهم بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

حضر الفعاليات الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، واللواء ضياء أبوالعزم السكرتير العام المساعد، والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية، وعدد من الشخصيات العامة بالمحافظة.