باريس سان جيرمان يقدم عرضًا أخيرًا لتجديد عقد مبابي

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أفادت تقارير صحفية فرنسية صادرة الأربعاء، عن تخطيط إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي بمنح النجم الدولي الفرنسي الشاب كيليان مبابي عقدًا جديدًا لمدة عامين.

من المُقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم الفائز مع الديوك الفرنسية بلقب كأس العالم 2018 والبالغ من العمر 22 عامًا مع النادي الباريسي في نهاية الموسم الحالي.

كان مستقبل مبابي هو حديث فترة الانتقالات على مدار الشهرين الماضيين، حيث يُقال إن ريال مدريد قد اقترب من باريس سان جيرمان بعرض 170 مليون يورو مقدمًا بالإضافة إلى 10 مليون يورو عرض انتقال إضافي.

على الرغم من علمه أن مبابي لم يتبق من عقده سوى عام واحد، إلا أن باريس سان جيرمان رفض قبول العرض. سيتم الآن تقديم عرضًا جديدًا للاعب الفرنسي من قبل باريس سان جيرمان، حيث لا يريدون خسارته مجانًا الصيف المقبل.

كان النادي الباريسي دائمًا واضحًا بشأن نيته بناء مشروعه حول مبابي وقد اتخذ الآن خطوته لتمديد إقامته في باريس سان جيرمان. سيتخذ مبابي قرارًا بين يديه لأنه يدرك جيدًا اهتمام مدريد به.

ومن المعروف أن مبابي أراد الرحيل عن ملعب حديقة الأمراء والانضمام إلى ريال مدريد. مع فشل الانتقال، عبر مبابي عن خيبة أمله.

وقال مبابي في تصريحات إلى وسائل الإعلام: «لو كنت قد غادرت هذا الصيف، لذهبت إلى ريال مدريد. اعتقدت أن مغامرتي هنا قد انتهت. أردت شيئًا آخر. لقد كنت في الدوري الفرنسي لمدة ستة أو سبعة سنوات، لقد أعطيت كل شيء لباريس وقد أبليت بلاءً حسنًا. كان هذا هو تفكيري، فالمغادرة كانت الخطوة المنطقية التالية».