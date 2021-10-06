بعد 28 عامًا من عرض الفيلم.. مادلين طبر تنشر صورًا نادرة من «الطريق إلى إيلات»

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وجهت الفنانة اللبنانية مادلين طبر التحية لجنود مصر في الذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وكشفت مادلين طبر عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، الأربعاء، عن صور نادرة من تصوير فيلم «الطريق إلى إيلات» للمخرجة إنعام محمد على وبطولة النجم الراحل عزت العلايلي، الفيلم الذي تناول إغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات، وشارك في بطولته نبيل الحلفاوي.

وكتبت مادلين قائلة: «كل سنة واحنا طيبين فخر ونصر العرب.. حرب أكتوبر وأبطال مصر.. تحية لأرواح الشهداء والشعب المصري ورئيس قيادتنا الغالي السيسي.. ورحمه الله على زميلي الأستاذ عزت العلايلي».

يذكر أن فيلم «الطريق إلى إيلات» عرض عام 1993 وإخراج إنعام محمد على وسيناريو فايز غالي.

تدور أحداث الفيلم إبان حرب الاستنزاف عام 1969 قبل حرب أكتوبر، بالتحديد في شهر يوليو، حيث تناول الغارات المصرية على ميناء إيلات الإسرائيلي، وهي العمليات التي نفذتها مجموعة من الضفادع البشرية التابعة لسلاح البحرية المصري، حين هاجموا ميناء إيلات الحربى وتمكنوا من تدمير سفنتين حربيتين هما بيت شيفع وبات يم والرصيف الحربي، ثم عودة هؤلاء الضفادع سالمين بعد إتمام مهمتهم بنجاح، بعد استشهاد بطل واحد.

فيلم الطريق إلى إيلات

فيلم الطريق إلى إيلات

فيلم الطريق إلى إيلات

فيلم الطريق إلى إيلات

فيلم الطريق إلى إيلات

فيلم الطريق إلى إيلات