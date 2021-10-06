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استشاري: تكميم المعدة من العمليات الآمنة الفعالة في هذه الحالة

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استشاري: تكميم المعدة من العمليات الآمنة الفعالة في هذه الحالة استشاري: تكميم المعدة من العمليات الآمنة الفعالة في هذه الحالة

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قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن تكميم المعدة من العمليات الآمنة الفعالة، إذا أجريت بالتقنيات الحديثة المتوفرة في الأماكن المؤهلة بخبرة عالية.

وتابع «صبري»، خلال حواره ببرنامج “البيه والهانم”، الذي يقدمه الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن تكميم المعدة تجرى بالمنظار خلال نصف ساعة، والخروج يكون بعد 12 ساعة من إجراء العملية، مضيفًا أن التكميم من العمليات الآمنة التي يمكن إجرائها بالمنظار، والعودة إلى العمل خلال يوم من إجراء العملية، معقبًا: «مش لازم نقعد فترة طويلة في المنزل بعد إجراء العملية، لأن فتحات العملية صغيرة للغاية لا تتعدى الـ5 ملي».

ولفت إلى أن مريض السمنة عليه أن يقوم بإجراء جراحات السمنة مثل تكميم المعدة أو تحويل المسار، ويتم اختيار العملية المناسبة، بناءً على المعطيات الطبيبة لمريض السمنة.

المصرى اليوم

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