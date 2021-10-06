استشاري: 85% من مرضى الصدفية المفصلية يعانون من صدفية جلدية في البداية

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قال الدكتور أيمن الجرف، أستاذ أمراض الروماتيزم بجامعة القاهرة، إن علاج الصدفية المفصلية يكون من خلال التشخيص المبكر، ومن ثم الحصول على العلاج في وقت مبكر.

وأضاف «الجرف»، خلال حواره مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على فضائية «cbc»، مساء الثلاثاء، أن 85% من مرضى الصدفية المفصلية يعانون من صدفية جلدية في البداية، ولذلك هناك ضرورة لوعي طبيب الأمراض الجلدية، لتحويل هذا المريض لطبيب الأمراض الروماتيزمية، للقيام بالعلاج في الوقت المناسب.

ولفت إلى أن الطبيب له أن يقوم بمتابعة المريض بعد وصفه العلاج المناسب، وفي حال عدم تحكم الدواء في المرض، فهناك ضرورة ملحة لتغير الدواء، لكي يكون فاعل مع المرض.