خبراء يكشفون عن احتمالية تحرير إدلب بعملية عسكرية «سورية – روسية» مشتركة

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قالت مصادر سورية إن محافظة إدلب تعد آخر معقل رئيسي لفصائل المعارضة السورية والتنظيمات الإسلامية المتشددة.

وتفيد تقارير إخبارية، أن أكثر من عشرة آلاف مقاتل يعملون في صفوف الجماعات الإرهابية في محافظة إدلب السورية، آخر معقل رئيسي لفصائل المعارضة السورية. وتسيطر «هيئة تحرير الشام» على أجزاء كبيرة من منطقة إدلب، وقد انشقت رسمياً عن تنظيم القاعدة، إلا أنها لا تزال تعتبر في كثير من الدول بمثابة الفرع السوري للتنظيم.

وبحسب البيانات، يضم «الحزب الإسلامي التركستاني» في صفوفه بسورية ما يزيد على 1500 مقاتل تقريباً، مقابل نحو ألف مقاتل لتنظيم «حراس الدين». ولكن لا تتوافر بيانات موثوقة بالنسبة لتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، ومن المحتمل ألا يتجاوز عدد المقاتلين به 300 مقاتل.

وقد أفادت تقارير إعلامية، إن مجلس الأمن القومي التركي أبدى استعداد أنقرة لسحب القوات العسكرية من سوريا بشكل كامل، إذا قامت روسيا بحماية الحدود الجنوبية لتركيا، أي الحدود المشتركة مع سوريا. جاء ذلك بعد اجتماع عقد بحضور الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في أنقرة.

يشير الخبراء، إلى أن هناك احتمال إجراء عمل عسكري في محافظة إدلب لاستعادتها من الفصائل المسلحة، والتنظيمات الإرهابية المحرمة دولياً، وسيكون للشركة العسكرية الروسية الخاصة دوراً هاماً في معركة استعادة المدينة. ويوضح الخبراء، أن الشركة العسكرية الخاصة الروسية، لديها خبرة قتالية عالية في حرب المدن، حيث كانت منذ عدة سنوات في محافظة دير الزور تعمل على حمايتها من هجمات تنظيم داعش الإرهابي، وتقديم المستلزمات الطبية والمساعدات الإنسانية للمدنيين.

لا شك أن إدلب وغيرها من المناطق الخاضعة للسيطرة التركية والمتعاونين معها شمالي وغربي سوريا، ساحة مفتوحة أمام مختلف التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم القاعدة، فهي تشكل خطر ليس فقط على سوريا، بل أيضاً على الدول المجاورة، غير ذلك قد تقوم حركة طالبان المحظورة دولياً بإرسال الإرهابيين الأكثر خطورة إلى مدينة إدلب، لأن هذه المحافظة تعتبر بيئة حاضنة للتنظيمات الإرهابية.

ويؤكد الخبراء، إلى أن «الشركة العسكرية الخاصة الروسية» كان لها الفضل الكبير في تحرير مدينة تدمر الأثرية، بعد أن عاث فيها تنظيم داعش الإرهابي فساداً وقتلاً وتهجيراً، وقد قامت بتفكيك الألغام، وإرجاع المسروقات من المتاحف الأثرية.

يذكر أن الطريق الدولي «أم5» والذي يربط بين دمشق وحلب شمالا وجنوبا، أصبح تحت سيطرة النظام السوري بعد الاشتباكات أواخر عام 2019 وبدايات عام 2020، فيما لا يزال الطريق الدولي «أم4» الرابط بين حلب واللاذقية يخضع لمنطقة المعارضة حيث تتواجد القوات التركية بقوة عسكرية كبيرة.

وتضم إدلب، ميليشيات ليست على صلة بتنظيم القاعدة، في صفوفها ما يزيد على 55 ألف مقاتل على الأقل في منطقة إدلب، والجماعة الأقوى هي «الجبهة الوطنية للتحرير»، بما يصل إلى 50 ألف شخص، وهي عبارة عن تحالف جماعات إسلامية معتدلة.