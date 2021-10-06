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أسفرت عن استشهاد ضابطين.. «الداخلية» تكشف تفاصيل «اشتباكات الإسماعيلية»

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أسفرت عن استشهاد ضابطين.. «الداخلية» تكشف تفاصيل «اشتباكات الإسماعيلية» أسفرت عن استشهاد ضابطين.. «الداخلية» تكشف تفاصيل «اشتباكات الإسماعيلية»

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أعلنت وزارة الداخلية تفاصيل الاشتباكات التي وقعت، صباح الأربعاء، في الإسماعيلية ، وأسفرت عن استشهاد صابطين.

وقالت الوزارة في بيان، مساء الأربعاء، إنه «استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة، وأثناء قيام مأمورية لاستهداف وضبط أفراد تشكيل عصابى شديدة الخطورة لارتكابهم عدة وقائع سرقات بالإكراه بالأسلحة النارية، وعقب تحديدهم واستهدافهم بمنطقة البلابسة بمحافظة الإسماعيلية بادر أفراد التشكيل العصابى بإطلاق النيران تجاه قوات الشرطة».

وأضافت أنه «أسفرت الاشتباكات عن استشهاد ضابطين، ومقتل أحد أفراد التشكيل وضبط الباقين وعددهم (3) وبحوزتهم 3 أسلحة آلية وبندقية خرطوش»، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصرى اليوم

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