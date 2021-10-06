بيراميدز يسعي لضم لاعب وسط دجلة قبل غلق الإنتقالات الصيفية

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كثف مسؤولى نادى بيراميدز من مفاوضاتهم مع نظرائهم فى نادي وادي دجلة، من اجل التعاقد مع محمد رضا لاعب وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية، وقبل ساعات من غلق باب القيد، وذلك بناء على طلب من ايهاب جلال المدير الفنى للفريق، الذى يتولى مهمه القيادة الفنية للفريق.

وقالت مصادر لـ«المصري اليوم» أن نادي بيراميدز عرض 15 مليون جنيه لاتمام التعاقد، فيما اشترط وادي دجلة الحصول على 20 مليون جنيه، ومن المنتظر ان تحسم الامور المادية خلال الساعات القليلة المقبلة ، من اجل قيد اللاعب فى القائم المحلية و الافريقية حيث يشارك بيراميدز فى بطولة الكونفيدرالية.

وظهر رضا بشكل مميز حيث يجيد اللعب في مركزي وسط الملعب وصانع الألعاب وقدم مستويات طيبة مع فريقه في موسمه الأخير، وبات محط انظار العديد من اندية الدورى الممتاز على راسها بيراميدز