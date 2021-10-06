انقسام فى جالطه سراي حول تفعيل بند شراء مصطفى محمد

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سادت حالة من الانقسام داخل ناددى جالطه سراي التركي، حول تفعيل بند شراء مصطفي محمد مهاجم الفريق المعار من صفوف الزمالك، من عدمه، خاصة وان مسؤولى النادى التركي، عليهم ان يلعنوا موقفهم النهائي خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لصحيفة «فاناتيك» التركية، قرر جالاتا سراي في اجتماعه الأخير ، بالاتفاق مع فاتح تريم، المدير الفني للفريق، تفعيل بند شراء مصطفى محمد لضمه نهائيًا من الزمالك.

- صورة أرشيفية

وأوضحت الصحيفة أن قرار جالاتا سراي بتفعيل بند شراء مصطفى محمد جاء بعدما وجد فاتح تريم من المهاجم الشاب الإصرار والرغبة في العمل الجاد بالتدريبات الجماعية، وهذا ما جعله يشارك أساسيًا في مباراة ريزا سبور الأخيرة بالدوري.

وأشارت الصحيفة انه بالرغم من ذلك إلا أن هناك بعض الاصوات تطالب بتاجيل القرار للوقوف على مستوى اللاعب بشكل نهائي، وان تسجيله فى مباراة الفريق الاخيرة ليس دليل كافي على انه صفقة رابحه.