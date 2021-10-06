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مصطفى حجاج عقب مشاركته في احتفالية نصر أكتوبر: «فخور جدًا إني كنت موجود»

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مصطفى حجاج عقب مشاركته في احتفالية نصر أكتوبر: «فخور جدًا إني كنت موجود» مصطفى حجاج عقب مشاركته في احتفالية نصر أكتوبر: «فخور جدًا إني كنت موجود»

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أعرب المطرب مصطفى حجاج، عن سعادته البالغة بمشاركته في الندوة التثقيفية الـ34، التي أقامتها القوات المسلحة احتفالًا بنصر أكتوبر في الذكرى الـ48.

ونشر «حجاج» صورة له أثناء غنائه أمام الرئيس عبدالفتاح عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو«إنستجرام»، الأربعاء، وعلق عليها قائلاً :«فخور جدًا إني موجود، وبحتفل بحدث عظيم جدًا وتاريخي، وده دوري الوطني اللي أقدر أقدمه لمصر وجيشها العظيم، تحيا ، ويحيا رئيسي عبدالفتاح السيسي».

شارك في الأوبريت الغنائي الذي يحمل اسم «كمل عبورك»، تامر حسني ومصطفي حجاج وريهام عبدالحكيم وأبووبلقيس.

المصرى اليوم

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