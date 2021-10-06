المبعوث الأممي الجديد في ختام أول زيارة له لليمن: إبطال آثار الحرب يزداد صعوبة يوميا

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اختتم الدبلوماسي السويدي هانس جروندبرج اليوم الأربعاء أول زيارة له إلى اليمن منذ تعيينه لمنصب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى هذا البلد.

وأكد مكتب جروندبرج في بيان له أنه أجرى خلال الزيارة اجتماعات مكثفة في العاصمة المؤقتة عدن مع كل من رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا معين عبدالملك، ومحافظ عدن أحمد لملس.

كما التقى المبعوث الأممي الجديد خلال الزيارة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي ومحافظ تعز نبيل شمسان وعددا من الشخصيات السياسيين بمن فيهم أفراد من الحراك الجنوبي ومؤتمر حضرموت الجامع، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئات المجتمع المدني وناشطات في مجال حقوق المرأة.

وأشار المكتب إلى أن غروندبرغ خلال لقائه بمعين عبدالملك رحب بعودة رئيس الوزراء إلى عدن وشدد على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض بالكامل لدعم الاستقرار وعمل مؤسسات الدولة، وناقش الوضع الاقتصادي المتدهور والتحديات التي تحول دون تقديم الخدمات الأساسية.

ونقل البيان عن المبعوث الأممي قوله: «تزداد صعوبة إبطال الآثار الإنسانية والاقتصادية للحرب مع كل يوم يمر. لقد حولت الحرب الحياة اليومية في اليمن إلى كفاح. هناك حاجة ملحة لتغيير المسار والعمل نحو تسوية سياسية تشمل الجميع وتنهي النزاع بشكل كامل وتسمح لليمن بالتعافي والنمو».

وأعرب غروندبرغ خلال اجتماعاته، حسب البيان، عن التزامه الثابت بالشمولية كضرورة لاستدامة السلام، مشيرا إلى أن اليمن يتمتع بتاريخ غني من التنوع السياسي والاجتماعي وأن الحل المستدام هناك هو الذي «يعكس مصالح شرائح متنوعة وواسعة من المجتمع».