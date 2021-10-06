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أعلن وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار، اليوم الأربعاء، أن بغداد بصدد توقيع عقد مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» الإماراتية لتوليد طاقة كهربائية بقدرة إنتاجية 1000 ميغاوات، وذلك ضمن مساعي الحكومة العراقية لحل أزمة نقص الكهرباء التي تعانيها البلاد.

وبحسب بيان لوزارة النفط العراقية فقد أكد عبدالجبار لدى استقباله وزير الطاقة والبنى التحتية بدولة الإمارات سهيل محمد المزروعي أن «هذه الزيارة تتضمن بحث تطوير حجم آفاق التعاون الثنائي في قطاع النفط والطاقة، والتوقيع على عقد للطاقة المتجددة بين وزارة الكهرباء مع مصدر الإماراتية لتوليد 1000 ميغاواط».

وأضاف أن هذا يعد «أحد المشاريع المهمة التي تم الاتفاق عليها، وفق مذكرة التفاهم الموقعة بين الأطراف المعنية ضمن استراتيجية الحكومة والوزارات المعنية للتحول إلى الطاقة المتجددة والنظيفة».