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الأشعه تثبت جاهزية محمد الشناوي لمواجهة ليبيا

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الأشعه تثبت جاهزية محمد الشناوي لمواجهة ليبيا الأشعه تثبت جاهزية محمد الشناوي لمواجهة ليبيا

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أكدت نتيجة الأشعه التى اجراها محمد الشناوي، حارس مرمي الوطنى، و النادى الاهلي، أمس الثلاثاء، جاهزيته، لمواجهة ليبيا المقرر لها يوم الجمعه، فى التصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال كاس العالم، و المقرر لها فى التاسعه مساء فى الاسكندرية.

وأكد الجهاز الطبي للمنتخب أن حارس مرمي المنتخب خضع لأجراء الاشعه مرتين، و اثبتت سلامته وجاهزيته، بعدما اشتكي من الاصابه فى العضلة الضامه، وعلى اثرها غادر مران المنتخب بالامس ، ولكنه سيشارك اليوم فى مران المنتخب كاملاً

ويذكر أن الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة البرتغالي، كارلوس كيروش، المدير الفنى قد اعلن ضم 24لاعبا لمواجهة ليبيا، وهم حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي، وفي الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي، أحمد حجازي وباهر المحمدي، محمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتوح وأيمن أشرف، وفي الوسط: محمد النني وعمرو السولية، طارق حامد وحمدي فتحي، وفي الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح، عبد الله السعيد وإبراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش، بينما الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

المصرى اليوم

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