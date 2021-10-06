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«الداخلية»: الإفراج عن 3886 سجينًا بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر

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«الداخلية»: الإفراج عن 3886 سجينًا بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر «الداخلية»: الإفراج عن 3886 سجينًا بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر

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قالت وزارة الداخلية إنه تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 2021 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 48 لنصر أكتوبر، فقد قام قطاع الحماية المجتمعية بعقد اللجان لفحص ملفات السجناء على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج.

وأضافت الوزارة في بيان، الأربعاء، أن أعمال اللجان انتهت إلى الإفراج بالعفو عن 3886 سجينًا.

يأتى ذلك استمراراً لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للسجناء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط في المجتمع.

المصرى اليوم

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