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الرئاسة السورية فى حرب أكتوبر: ليس النصر إلا سنابل تبذرها الشجاعة وترويها دماء الشهداء

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الرئاسة السورية فى حرب أكتوبر: ليس النصر إلا سنابل تبذرها الشجاعة وترويها دماء الشهداء الرئاسة السورية فى حرب أكتوبر: ليس النصر إلا سنابل تبذرها الشجاعة وترويها دماء الشهداء

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قالت الرئاسة السورية، ليس النصر إلا سنابل تبذرها الشجاعة، وينبتها الصمود، وترويها دماء الشهداء«، جاء ذلك بمناسبة الذكرى الـ 48 لحرب أكتوبر.

ونشر حساب الرئاسة السورية في «إنستغرام»، اليوم الأربعاء، مقطع لطائرات حربية ومضادات أرضية، تخلد ذكرى «حرب أكتوبر 1973».

وفي مقطع الفيديو، تظهر كلمات للرئيس بشار الأسد، وهي: «أهم شيء في حرب أكتوبر هو انتصار الإرادة، انتصار العقل العربي، عندما تمكن هذا العقل من معرفة أين تكمن مصلحته الحقيقية».

وأضاف لو عدنا لتاريخ سوريا منذ الاستقلال فهذه القوات هي التي صنعت تاريخ سوريا بكل التفاصيل، وهي التي خاضت حرب أكتوبر التحريرية، وما زالت هذه القوات المسلحة تصنع تاريخ سوريا.

المصرى اليوم

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