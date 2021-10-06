الأمم المتحدة : أكثر من 5 مليارات شخص قد يواجهون صعوبة في الوصول إلى المياه

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حذرت الأمم المتحدة من أن أكثر من 5 مليارات شخص قد يواجهون صعوبة في الوصول إلى المياه في عام 2050.

وأفاد تقرير جديد صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، أنه في عام 2018، كان 3.6 مليار شخص يعانون من نقص في الحصول على المياه لمدة شهر واحد على الأقل كل عام.

وقال رئيس المنظمة بيتيري تالاس: «نحتاج إلى الوعي بأزمة المياه التي تلوح في الأفق، مشيرا إلى أنه خلال الـ 20 عاما الماضية، انخفضت مستويات المياه المخزنة على الأرض- على السطح والمياه الجوفية وفي الثلج والجليد- بمعدل سنتيمتر واحد في السنة.

وقالت المنظمة إن أكبر الخسائر كانت في أنتاركتيكا وجرينلاند، لكن العديد من مواقع خطوط العرض المنخفضة المكتظة بالسكان تعاني من خسائر كبيرة في المياه في المناطق التي توفر إمدادات المياه بشكل تقليدي.

وأوضحت أن هناك تداعيات كبيرة على الأمن المائي، حيث أن 0.5% فقط من المياه على الأرض صالحة للاستخدام ومتاحة من المياه العذبة.

ومنذ عام 2000، ارتفعت الكوارث المرتبطة بالفيضانات بنسبة 134% مقارنة بالعقدين الماضيين.

وسُجّلت معظم الوفيات والخسائر الاقتصادية المرتبطة بالفيضانات في آسيا، حيث تتطلب أنظمة الإنذار من فيضانات الأنهار التعزيز، حسبما ذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.