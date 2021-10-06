أخبار عاجلة

أمانة العاصمة المقدّسة تنفّذ 237 جولة لإزالة التشوّهات البصرية -
شاهد.. إنقاذ مصري حاول الانتحار من جسر جابر الأحمد بالكويت -
لمدة شهر آخر.. كوريا الجنوبية تعلن تمديد القيود على السفر للخارج -
"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث Microsoft -
اليابان تُدين الهجوم الإرهابي بطائرتين مسيرتين مفخختين على مطار الملك عبدالله بجازان -
أمل جديد.. تجربة لعلاج سرطان الثدي المستعصي -
بعد تفعيل مواقف الـ5.. "سبق" توثق امتثال أصحاب الشاحنات بالوقوف بحجز "شرائع مكة" -
نور علي: تتويج سلة الأهلى ببطولة المنطقة جاء عن جدارة واستحقاق -
رونالدو يطير إلى المغرب بصحبة صديقته جورجينا .. تعرف على السبب -
أنس جابر تواصل كتابة التاريخ بالتأهل لربع نهائى بطولة إنديان ويلز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مدرسة الملك عبد الله يطلقون "لمسة وفاء" لتكريم المعلمين

Print
بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.. واشتملت على 3 فعاليات

مدرسة الملك عبد الله يطلقون

أطلق مدير ومنسوبو مدرسة الملك عبد الله بن عبد العزيز، بمركز خاط في محافظة المجاردة، مبادرة "لمسة وفاء" التي اشتملت على ثلاث فعاليات.

جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، والذي يوافق ٥ أكتوبر من كل عام، وتحتفل به وزارة التعليم، تحت شعار "المعلم قلب التعليم النابض".

وزار مدير المدرسة مشرف بن محمد العمري، يرافقه مجموعة من معلمي المدرسة، مكتب التعليم بالمجاردة، وتم تقديم درع تذكاري بهذه المناسبة.

كما جرى تقديم لوحة فنية تحمل شعار اليوم الوطني 91؛ إذ شارك مدير مكتب تعليم المجاردة الدكتور أحمد عوض في هذه اللوحة مع مجموعة من المشرفين بالمكتب.

وكانت ثاني فعاليات مبادرة "لمسة وفاء" أن نظم منسوبو المدرسة حفل تكريم للمعلم عبد الله أحمد العمري، بمناسبة إحالته للتقاعد النظامي.

أما ثالث حزمة فعاليات الوفاء فقد كرّم المعلم زين عبد الله المعلمين الذين تتلمذ على أيديهم في المدرسة.

وكانت لهذه المبادرة وما احتوته من فعاليات محل الاحترام والتقدير عند الجميع؛ حيث رفع مدير مكتب التعليم، شكره لمدير ومنسوبي المدرسة على هذه المبادرة التي تحمل في طياتها معانيَ سامية جميلة ورائعة جدًّا.

مدرسة الملك عبد الله يطلقون

مدرسة الملك عبد الله يطلقون

مدرسة الملك عبد الله يطلقون

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمانة العاصمة المقدّسة تنفّذ 237 جولة لإزالة التشوّهات البصرية

أمانة العاصمة المقدّسة تنفّذ 237 جولة لإزالة التشوّهات البصرية

شاهد.. إنقاذ مصري حاول الانتحار من جسر جابر الأحمد بالكويت

شاهد.. إنقاذ مصري حاول الانتحار من جسر جابر الأحمد بالكويت

لمدة شهر آخر.. كوريا الجنوبية تعلن تمديد القيود على السفر للخارج

لمدة شهر آخر.. كوريا الجنوبية تعلن تمديد القيود على السفر للخارج

"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث Microsoft

"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث Microsoft