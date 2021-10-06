تشكيل منتخب إسبانيا أمام إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

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يحل منتخب إسبانيا مساء اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021، ضيفاً على نظيره المنتخب الإيطالي في دوري الأمم الأوروبية.

ويحتضن ملعب «جيوسيبي مياتزا» في مدينة تورينو عند الساعة التاسعة إلا ربع مساء اليوم الأربعاء صوب مباراة القمة بين منتخبي إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية للعام الجاري.

ويعرف المنتخبان جيدان بعضهما البعض بعدما التقيا في بطولة كأس الأمم الأوروبية الأخيرة التي توج بها المنتخب الإيطالي، وكانت المباراة الأصعب على الطليان خلال مشوار البطولة.

ويفتقد منتخب إسبانيا في مباراة الليلة اللاعبين: داني كارفاخال وجوردي ألبا وبيدري جونزاليس وسيرجيو راموس وألفارو موراتا.

وينتظر أن يخوض لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا مباراة الليلة بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: سيمون.

في خط الدفاع: سيرجيو ريجيليون وإيمريك لابورت وباو توريس وسيزار أزبيلكويتا.

في خط الوسط: خافي وسيرجيو بوسكيتس وكوكي.

في خط الهجوم: ميكيل أويارزابال وبابلو سارابيا وفيران توريس.