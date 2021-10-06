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موسميانى يستقر على الدفع بمحمد محمود بدلاً من قفشة امام بطل النيجر

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موسميانى يستقر على الدفع بمحمد محمود بدلاً من قفشة امام بطل النيجر موسميانى يستقر على الدفع بمحمد محمود بدلاً من قفشة امام بطل النيجر

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استقر، بيتسو موسميانى، المدير الفنى للفريق الكروي الاول بالنادى الاهلي، على الدفع بمحمد محمود، لاعب وسط الفريق، خلال مواجهة الحرس الوطنى، بطل النيجر في اطار مباراة الذهاب لدور الـ32 لبطولة دورى ابطال افريقيا والتي يحمل لقبها المارد الاحمر لنسختين على التوالي.

وذلك بسبب تاكد غياب محمد مجدي قفشة نجم الفريق، بسبب اقامه حفل زفافه، وقرر موسيماني الدفع بمحمد محمود، تحت رأس الحربة، بعد ظهوره بشكل جيد في التدريبات الأخيرة بجانب المباريات الودية، وكان محمد محمود قد تعافى من الإصابات الكثيرة التي عطلته منذ الانتقال إلى القلعة الحمراء قادما من صفوف فريق وادى دجلة

يأتى ذلك في الوقت الذي، قرر فيه الجهاز الفنى السفر إلى النيجر يوم 14 اكتوبر الجاري، على متن طائرة خاصه، لمواجهة بطل التيجر المقرر اقامتها يوم 16 اكتوبر الجاري

محمد محمود - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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