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تشكيل منتخب إيطاليا أمام إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية

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تشكيل منتخب إيطاليا أمام إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية تشكيل منتخب إيطاليا أمام إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية

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سيكون منتخب إيطاليا على موعد مع اختبار من العيار الثقيل حينما يواجه مساء اليوم الأربعاء نظيره منتخب إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية.

وتتجه أنظار عشاق الكرة الأوروبية عند الساعة التاسعة إلا ربع مساء اليوم الأربعاء صوب ملعب «جيوسيبي مياتزا» في مدينة تورينو من أجل متابعة مباراة القمة بين منتخبي إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية للعام الجاري.

ويعرف المنتخبان جيدان بعضهما البعض بعدما التقيا في بطولة كأس الأمم الأوروبية الأخيرة التي توج بها الإيطالي، وكانت المباراة الأصعب على الطليان خلال مشوار البطولة.

ويفتقد منتخب إيطاليا في مباراة الليلة اللاعبين: أندريا بيلوتي وليوناردو سبينازولا وماتيو بيسينا وجايتانو كاستروفيلي.

ووفقاً للغيابات في صفوف منتخب إيطاليا في عدد كبير من العناصر المهمة ينتظر أن يخوض روبيرتو مانشيني المدير الفني لإيطاليا المباراة بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: دوناروما.

في خط الدفاع: إيمرسون وليوناردو بونوتشي وجورجيو كيليني ولورينزو.

في خط الوسط: فيراتي وجورجينيو وباريلا.

في خط الهجوم: لورينزو إنسيني وفيديركو كييزا ومويس كين.

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