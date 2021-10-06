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تجاهل ميسي وليفاندوفسكي.. فابيو كابيلو يختار مرشحه للكرة الذهبية

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تجاهل ميسي وليفاندوفسكي.. فابيو كابيلو يختار مرشحه للكرة الذهبية تجاهل ميسي وليفاندوفسكي.. فابيو كابيلو يختار مرشحه للكرة الذهبية

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أكد المدرب الإيطالي الشهير فابيو كابيلو، على أحقية لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي جورجينيو بالفوز بجائزة الكرة الذهبية 2021 متقدماً على روبرت ليفاندوفسكي وليونيل ميسي، وذلك لدوره في فوز تشيلسي بدوري أبطال أوروبا وفوز إيطاليا ببطولة أوروبا 2020 في وقت سابق من هذا العام.

وقال كابيلو في مقابلة مع صحيفة «كورييري ديلو سبورت» الإيطالية: «إنه يستحق بلا شك الفوز بالكرة الذهبية، ليس فقط لأنه فاز بكل شيء ولكن لأنه لعب دورًا رئيسيًا في تلك الإنجازات. لا أرى لاعبين كانوا حاسمين مثله في عام 2021».

كان جورجينيو قد أشار في سبتمبر الماضي إلى أنه لا يفكر في الكرة الذهبية، حيث قال إنه يتطلع فقط للاستمتاع باللحظة بعد فوزه بلقبين كبيرين وهما دوري أبطال أوروبا وكأس الأمم الأوروبية.

بينما لا يزال أمامنا شهران على موعد حفل الكرة الذهبية، من المقرر الكشف عن القائمة المختصرة المكونة من 30 لاعباً يوم الجمعة المُقبل. كواحد من الأوائل للفوز بالجائزة، سيجد جورجينيو بلا شك اسمه في القائمة المختصرة، بينما من المحتمل أيضًا أن يظهر زميله في فريق تشيلسي نوجولو كانتي.

يمكن للاعبي خط الوسط تعزيز أوراق اعتمادهما هذا الشهر، مع دخول دوري الأمم الأوروبية مرحلة نصف النهائي، حيث تستعد إيطاليا لمواجهة إسبانيا في وقت لاحق يوم الأربعاء، بينما تشهد المباراة الأخرى مواجهة مليئة بالنجوم بين بلجيكا وفرنسا في المباراة التي ستقام يوم الخميس.

المصرى اليوم

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