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فاركو يحسم التعاقد مع نجم سموحة

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فاركو يحسم التعاقد مع نجم سموحة فاركو يحسم التعاقد مع نجم سموحة

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توصل مسؤولو نادي فاركو لاتفاق مع إدارة نادي سموحة للحصول على خدمات إسلام جمال، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السكندري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونجح فاركو، في حسم التعاقد مع إسلام جمال، بناءً على طلب مجدي عبدالعاطي، المدير الفني، لحل العجز الذي يعاني منه الفريق في الخط الهجومي.

وتعاقد فاركو حتى الأن مع كل من الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبدالله بكرى ومحمود حمادة ثنائى بيراميدز وأحمد مودي من المقاصة ورامى صبرى مدافع إنبى وأحمد الصغيري لاعب أسوان وعلاء سلامة لاعب الإنتاج الحربي ومصطفى حمادة لاعب كفر الشيخ وعزمي غومة لاعب الصفاقسي التونسي ومحمد صبحى حارس مرمى وعمرو جمال مهاجم الطلائع والسوداني سيف تيري.ة وزياد طلبة مهاجم المقاولون العرب وصبري جاد حارس مرمى الجونة وأحمد محمود وياسين مرعي، لاعبا نادي الزمالك.

المصرى اليوم

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