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طلعت يوسف يطلب مهله قبل التعاقد مع الكاميروني«دنجمو»

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طلعت يوسف يطلب مهله قبل التعاقد مع الكاميروني«دنجمو» طلعت يوسف يطلب مهله قبل التعاقد مع الكاميروني«دنجمو»

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طلب طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروي الاول بالنادى الاسماعيلي، مهله قبل الحكم على مستوى الكاميروني دنجمو، الذي يلعب في مركز الوسط المهاجم، والذي يخضع لاختبارت داخل معكسر الفريق الحالي في الاسكندرية، قبل اتمام التعاقد معه بشكل رسمي.

ومن المنتظر ان يشارك اللاعب في العديد من المباريات الودية التي يخوضها الفريق في اطار الاستعدادات لانطلاق بطولة الدورى الممتاز المقرر له يوم 25 اكتوبر الجاري، ووصل اللاعب إلى في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بعدما عرض أحد المرشحين لمنصب رئيس النادي، التعاقد معه، وكان اللاعب يتواجد في جنوب أفريقيا، تمهيدا للتوقيع لفريق كيب تاون، قبل أن تتغير الأمور بدخول الإسماعيلي في الصورة.

واشترط طلعت يوسف، خضوع اللاعب لاختبارات فنيه، قبل التعاقد معه، خوفاً من توريط الاسماعيلى في صفقات ضعيفه المستوى لاسيما أن هناك عجز شديد في العديد من المراكز، ولتفادي تكرار الاخطاء التي ارتكبها العديد من الاجهزة الفنية السابقه للفريق بالتعاقد مع اللاعبين الاجانب قبل الحكم على مستواهم الفني بشكل جيد

المصرى اليوم

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