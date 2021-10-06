أخبار عاجلة

أمانة العاصمة المقدّسة تنفّذ 237 جولة لإزالة التشوّهات البصرية -
شاهد.. إنقاذ مصري حاول الانتحار من جسر جابر الأحمد بالكويت -
لمدة شهر آخر.. كوريا الجنوبية تعلن تمديد القيود على السفر للخارج -
"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث Microsoft -
اليابان تُدين الهجوم الإرهابي بطائرتين مسيرتين مفخختين على مطار الملك عبدالله بجازان -
أمل جديد.. تجربة لعلاج سرطان الثدي المستعصي -
بعد تفعيل مواقف الـ5.. "سبق" توثق امتثال أصحاب الشاحنات بالوقوف بحجز "شرائع مكة" -
نور علي: تتويج سلة الأهلى ببطولة المنطقة جاء عن جدارة واستحقاق -
رونالدو يطير إلى المغرب بصحبة صديقته جورجينا .. تعرف على السبب -
أنس جابر تواصل كتابة التاريخ بالتأهل لربع نهائى بطولة إنديان ويلز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

هازارد في دوري الأمم الأوروبية .. رهان استعادة البريق

Print
هازارد في دوري الأمم الأوروبية .. رهان استعادة البريق هازارد في دوري الأمم الأوروبية .. رهان استعادة البريق

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

ستكون الأعين موجهة في الكرة الأوروبية هذا الأسبوع لمباراة بليجكا ضد فرنسا في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويلتقي منتخب بلجيكا بقيادة نجمه إدين هازارد لاعب فريق ريال مدريد الإسباني مع نظيره منتخب فرنسا على أرض ملعب تورينو في إيطاليا ضمن نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وتعتبر المباراة فرصة سانحة لهازارد (30 عاما) وفقاً لتقارير صحفية إسبانية من أجل التخلص من لعنة الإخفاقات والانتكاسات التي طاردته في السنوات الأخيرة.

ويظل هازارد أحد الركائز الأساسية في منتخب بلجيكا منذ فترة طويلة وأحد أفراد «الجيل الذهبي» لكن مسيرته شهدت ركودا في الموسمين الماضيين رغم تحقيق حلمه بالانتقال إلى ريال مدريد.

وكان هازارد قريبا من الغياب عن بطولة كأس الأمم الأوروبية منتصف العام الجاري لكنه استعاد بعد مجهود ووقت كبيرين جزء من لياقته ليستعين به روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا، كلاعب بديل في بداية البطولة قبل دخول التشكيلة الأساسية.

وشارك هازارد في بطولة أمم أوروبا للمرة الأولى خلال 18 شهراً مع لكنه خاض كل المباريات الثلاث بتصفيات في سبتمبر الماضي ما جعل المدرب روبرتو مارتينيز يعتقد بأنه «في الطريق لاستعادة أفضل مستوياته».

وتمثل بطولة دوري الأمم الأوروبية فرصة مثالية لإثبات أن مارتينيز على صواب إذ يخوض هازارد البطولة بعد المشاركة في كل مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا باستثناء واحدة وبفرصة لاستعادة بريقه بعد عامين من الإحباط.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طبيب المنتخب يصدم الجميع: الشناوي لم يكن سليما قبل لقاء ليبيا.. وغيابه 6 أسابيع

طبيب المنتخب يصدم الجميع: الشناوي لم يكن سليما قبل لقاء ليبيا.. وغيابه 6 أسابيع

مجدي عبد الغني يكشف سبب أزمة الشناوي مع جهاز المنتخب وحقيقة إقالة الحضري

مجدي عبد الغني يكشف سبب أزمة الشناوي مع جهاز المنتخب وحقيقة إقالة الحضري

جيلبرتو: مصر ستكرر فوزها على أنجولا في تصفيات كأس العالم

جيلبرتو: مصر ستكرر فوزها على أنجولا في تصفيات كأس العالم

"اتحاد القدم" يكشف تطورات إصابة حارس المنتخب "العويس"

"اتحاد القدم" يكشف تطورات إصابة حارس المنتخب "العويس"