هازارد في دوري الأمم الأوروبية .. رهان استعادة البريق

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ستكون الأعين موجهة في الكرة الأوروبية هذا الأسبوع لمباراة بليجكا ضد فرنسا في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويلتقي منتخب بلجيكا بقيادة نجمه إدين هازارد لاعب فريق ريال مدريد الإسباني مع نظيره منتخب فرنسا على أرض ملعب تورينو في إيطاليا ضمن نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وتعتبر المباراة فرصة سانحة لهازارد (30 عاما) وفقاً لتقارير صحفية إسبانية من أجل التخلص من لعنة الإخفاقات والانتكاسات التي طاردته في السنوات الأخيرة.

ويظل هازارد أحد الركائز الأساسية في منتخب بلجيكا منذ فترة طويلة وأحد أفراد «الجيل الذهبي» لكن مسيرته شهدت ركودا في الموسمين الماضيين رغم تحقيق حلمه بالانتقال إلى ريال مدريد.

وكان هازارد قريبا من الغياب عن بطولة كأس الأمم الأوروبية منتصف العام الجاري لكنه استعاد بعد مجهود ووقت كبيرين جزء من لياقته ليستعين به روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا، كلاعب بديل في بداية البطولة قبل دخول التشكيلة الأساسية.

وشارك هازارد في بطولة أمم أوروبا للمرة الأولى خلال 18 شهراً مع المنتخب لكنه خاض كل المباريات الثلاث بتصفيات كأس العالم في سبتمبر الماضي ما جعل المدرب روبرتو مارتينيز يعتقد بأنه «في الطريق لاستعادة أفضل مستوياته».

وتمثل بطولة دوري الأمم الأوروبية فرصة مثالية لإثبات أن مارتينيز على صواب إذ يخوض هازارد البطولة بعد المشاركة في كل مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا باستثناء واحدة وبفرصة لاستعادة بريقه بعد عامين من الإحباط.