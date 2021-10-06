برنامج تأهيلي لأنطوي قبل الظهور الرسمي مع طلائع الجيش

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طلب عبدالحمدي بسيونى، المدير الفنى للفريق الكروي الاول بنادى طلائع الجيش من الجهاز الطبي، وضع برنامج تاهيلي لمهاجم الفريق الغاني جون انطوي، من اجل تجهيز اللاعب بشكل جيد على المستوى الفني والبدني بشكل جيد، خاصة وان اللاعب يعتبر احدي الصفقات السوبر التي ابرمها مسؤولى النادى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويسعي الجهاز الفنى لتقديم مستوي طيب في بطولة الدورى الموسم المقبل، بعد التتويج ببطولة السوبر المحلي على حساب الاهلي بركلات الترجيح

ودفع الجهاز الفنى لطلائع الجيش، بجون انطوي، خلال وديه الفريق التي خاضها اليوم «الاربعاء» امام بيراميدز في اطار استعدادات الفريقين لإنطلاق مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها 25 أكتوبر الجارى، حيث يسعى بسيونى لتجهيز النجم الغانى لإنطلاق مسابقة الدوري.