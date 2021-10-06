غير أمين وبيعاملني بعبودية.. «الأسرة» تقضي بطلاق زوجة واحتفاظها ب70% من حقوقها الشرعية

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قضت محكمة أسرة بندر بنى سويف برئاسة المستشار محمد حمدان وعضوية المستشار أحمد ربيع ومحمد عبدالله بتطليق زوجة تدعى «هـ. س. أ» من زوجها «أ. ف. ع» طلقة بائنة للشقاق وإستحكام الخلاف مع إحتفاظها بـ 70% من حقوقها الشرعية كما قضت المحكمة بعدم الإعتداد بإنذار الطاعة المقدم من زوجها وإعتباره كأن لم يكن لإنقضاء الزوجية. كما صدر حكم إستئناف في نفس القضية القضية بسقوط الحق في الإستئناف للتقرير بعد الميعاد والزمت المستأنف بالمصاريف وأتعاب المحاماه.

وكانت الزوجة قدمت أسبابها في ذلك ومنها أنه غير أمين عليها نفسا ومالا وتم قبول الإعتراض من قبل المحكمة كما تم تقديم الإعتراض في المدة القانونية من تقديم الزوج إنذار الطاعة.

وكانت المدعية طلبت في محاضر الجلسات طلب التطليق للشقاق وإستحكام الخلاف وإستحالة العشرة وهو ما أكده تقرير الخبراء مع إحتفاظ الزوجة ب 70% من حقوقها الشرعية.

واتهمت الزوجة زوجها بانه خلال عشرته الزوجية كان غير أمين على وكان يأخذ كل ما يرزقني به ربي فلا كرامة معه ولا أمان فالإهانة والإختلاف ومبدأ العبودية كان هو عنوان حياتي معه بهذه الكلمات كان تتألم الزوجة للمحكمين داخل جلسات التسوية والصلح بمحكمة الأسرة قبل أن يرفع الأمر لجلسات القضاء فالزوج يتعامل بكبر ويلقى كلمات التهديد وأضافت الزوجة أنها حاولت مرارا وتكرارا أن تكمل الرحلة الزوجية في سلام وأمان مع زوجها ولكنه كان يهد كل ما أقوم ببنائه فكان يتعامل بمنطق الخادمة معي وليس شريكة العمرمما إضطرنى لأرفع أمر لعدالة القضاء.