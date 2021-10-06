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حائل.. بنك الدم يجري 7352 فحصاً مخبرياً لمتبرعين في سبتمبر

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حائل.. بنك الدم يجري 7352 فحصاً مخبرياً لمتبرعين في سبتمبر حائل.. بنك الدم يجري 7352 فحصاً مخبرياً لمتبرعين في سبتمبر
صرف 413 وحدة منقولة لمستشفيات المنطقة

حائل.. بنك الدم يجري 7352 فحصاً مخبرياً لمتبرعين في سبتمبر

أجرى بنك الدم المركزي بصحة منطقة حائل خلال شهر سبتمبر لهذا العام 2021م 7352 فحصاً مخبرياً لمتبرعين بالدم، وصرف عدد 413 وحدة دم منقولة لمستشفيات المنطقة، كما استقبل البنك المركزي عدد 366 متبرعًا، ونفذ 4 حملات للتبرع في المنطقة.

يُذكر أن بنك الدم المركزي بصحة حائل يستقبل المتبرعين بالدم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 7 مساءً.

وحصل البنك على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) لعام 2021م؛ وذلك بعد أن نجح في تطبيق معايير الجودة، وقام بتوفير بعض الأجهزة المخبرية الحديثة التي تخدم المرضى بالمنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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