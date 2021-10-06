وزير «المجالس النيابية»: «الشيوخ» ساهم في خروج تشريعات تليق بالدولة المصرية

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قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، إن مجلس الشيوخ يستكمل ما شرع فيه بدور انعقاده الأول من تدشين لبناء مؤسسي تشريعي متكامل الأركان أسهم ويسهم في خروج تشريعات الدولة المصرية بما يليق بقدرها وتاريخها ومكانتها.

وأضاف الوزير في كلمته للنواب عقب إعلان نتائج انتخابات اللجان النوعية: «لقد أسهمت جهودكم المقدرة.. خلال الدور المنصرم بالتعاون مع مجلس النواب تشريعات غاية في الأهمية طال انتظارها ورسخت الإسهامات البنّائة والقيمة والجوهرية لهذا المجلس ... في تلك التشريعات وما تضمنته من أحكام من أمر أهمية هذا المجلس والدور الجوهري الذي يلعبه لافتا إلى ان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ أرسى الكثير من مباديء المحكمة الدستورية العليا، فاستحق عن جدارة رئاسة هذا المجلس، ومع وكيلي المجلس المستشار بهاء أبوشقة، والنائبة فيبي فوزي.