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تصدر النجم الكبير عمرو دياب تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد 3 ساعات فقط من طرح برومو أغنيته الجديدة «رايقة».

وتصدر هاشتاج #رايقة_عمرو_دياب ترتيب الأعلى بحثا على موقع تويتر في مصر.

وكان عمرو دياب قد طرح من ساعات قليلة برومو أغنيته الجديدة «رايقة» والتي تعد أحدث أغنيات ألبومه «عيشني».

أغنية «رايقة» من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع وديجيتال ماستر طارق مدكور.

وتقول كلمات الأغنية :

شوفى ازاى جميلة وانتى كده رايقة

و بتحلوى حتى لو متضايقة

يا نجمة مسكت فيها

و أنا مستقتل عليها

سيبى ضحكتك عليكى

عليكى لايقة عليكى لايقة

عمرو دياب يتصدر تريند تويتر

وكان الهضبة قد طرح مؤخرا أغنيته «حلو التغيير» عبر إحدى خدمات المحمول وتطبيق أنغامي، وفور طرحها تصدرت الأغنية ترند موقع تويتر.

يذكر أن عمرو دياب طرح هذا الصيف 3 أغنيات هي«الدنيا بترقص»، «اتقل»، و«أحلى ونص

وكان الهضبة قد تصدر المطربين الأكثر استماعا في شهر سبتمبر عبر تطبيق أنغامي.