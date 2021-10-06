دعم مستشفى الشيخ زويد المركزي بحضانات وأسرة

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تم دعم مستشفى الشيخ زويد المركزى بحضانات وأسرة عناية مركزة، وذلك في إطار تطوير المنظومة الصحية بشمال سيناء والدعم المستمر بالتجهيزات والمعدات.. إلى جانب الأطباء من المعاهد التعليمية والجامعات المصرية تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأشار بيان لمديرية الصحة بشمال سيناء إلى أنه تم دعم مستشفى الشيخ زويد المركزى بعدد 5 حضانات حديثة لتشغيل قسم الأطفال المبتسرين وحديثى الولادة، وأيضا عدد 10 أسرة عناية مركزة حديثة بمشتملاتها دعما لوحدة العناية المركزة بالمستشفى.. وأن ذلك بتبرع من إحدى الجهات بمبلغ 250 ألف جنيه تخفيفا عن أهالى الشيخ زويد والمراكز المحيطة بها، وذلك في إطار تضافر جهود الحكومة لخطة تنمية سيناء والارتقاء بالمستوى الطبى والخدمات الصحية المقدمة لأهالى شمال سيناء.

ومما يذكر أنه سبق منذ عدة أشهر أن دعمت وزارة الصحة والسكان مستشفى الشيخ زويد المركزى بعدد من التجهيزات الطبية بناء على توجهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.. تمثلت في دعم المستشفى بتجهيزات لوحدة العناية المركزة بسعة 10 أسرة بكامل تجهيزاتها، عدد 3 أجهزة تنفس صناعى، عدد 10 مونيتور و10 سرنجات ضخ محاليل، جهاز تخدير حديث، وعدد 10 أسرة فاولر عادية للأقسام الداخلية.