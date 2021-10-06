صالون «جمال الدين الثقافي» يحتفل بالذكرى الـ48 لحرب أكتوبر المجيدة

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احتفل الصالون الثقافي للدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق، مساء أمس، بلقائه رقم 49 على المسرح الروماني بجامعة بدر للاحتفاء بالذكرى الـ48 لانتصار أكتوبر المجيدة.

وبحضور د عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق استضاف الصالون بعض صناع وأبطال النصر العظيم منهم اللواء الوزير محسن النعماني وزير التنمية المحلية ووكيل المخابرات العامة الأسبق، و‏اللواء الوزير أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية الأسبق، و‏الفريق حمدى وهيبة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق،

و‏اللواء أسامة المندوه وكيل المخابرات العامة وقنصل مصر في إسرائيل الأسبق، و‏اللواء الدكتور أحمد عبدالرحيم وكيل المخابرات العامة الأسبق، و‏اللواء الدكتور عبدالفتاح السحلي نائب رئيس هيئة التسليح بالقوات المسلحة الأسبق، و‏الدكتور حسن القلا وكيل أول وزارة الصحة الأسبق.

وتحدث اللواء محسن النعماني عن بعض المعارك التي عاشها مع الفرقة ١٩ مشاة، واستعرض الوزير اللواء أبوبكر الجندي المهام التي كلف بها كنقيب حينئذ في المظلات، خاصة محاصرة قوات العدو في الثغرة واستطلاع وتصوير تمركزاتها.

أما الدكتور حسن القلا فقد حكى تجربته في الجيش الثالث أثناء الثغرة والمهام البطولية التي تم تنفيذها من اللواء الذي كان يعمل ضمن قيادته، خاصة الصمود في موقع كبريت المحاصر.

وعرض اللواء أسامة المندوه تجربته المميزة في البقاء في وسط سيناء خلف خطوط العدو والتي استمرت أيام الحرب وظلت مستمرة بعدها لشهور ستة، وفر خلالها أهم المعلومات الاستطلاعية للقيادة.

ومن ناحيته ذكر اللواء الدكتور أحمد عبدالرحيم بعض المهام الاستطلاعية التي قام بها في نطاق عمليات الفرقة الثانية.

أما الدكتور أحمد جمال الدين موسى فتحدث عن تجربته كضابط احتياط شاب قاد فصيلة مشاة ميكانيكي ضمن اللواء الثالث من الفرقة ١٦ مشاة، حيث حكى بطولات معركة الطالية واحتلال التبة ١٤١ في هجوم ليلي كاسح للكتيبة السابعة أفقد العدو أعصابه.

وقام الفريق حمدي وهيبة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، بتحليل المعركة والأدوار المتكاملة للقيادات على مختلف المستويات، جنبا إلى جنب مع البطولات الفردية.