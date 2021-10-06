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بينما كانت مصر تحتفل بالذكرى الثانية لنصر أكتوبر ليعود الشريط لتعالي تكبيرات النصر باختراق خير أجناد الأرض حصون خط بارليف، على طول الساحل الشرقي لقناة السويس وتحريرها من الاحتلال الإسرائيلي بعد ستة أعوام تلت النكسة قررت فضائية «بي بي سي» البريطانية في العام 1975 دعوة، المقاتل المنتصر سمير فرج، أحد أبطال معركة ثغرة «الدفرسوار» غرب قناة السويس، إلى مناظرة إعلامية مع الجنزال الإسرائيلي المهزوم، ارييل شارون.

بـعد 90 دقيقة من النقاش العلمي حول حرب أكتوبر المجيدة، انتصرت مصر مجددًا دون سلاح أو تكبيرات أو اختراق حصون؛ إذ انتهت المناظرة لصالح سمير فرج بـواقع 8 نقاط مقابل نقطتين إثنين للعدو المهزوم شارون.

وفي الذكرى الـ48 لنصر أكتوبر، واحتفاءًا بأبطاله، تعود «المصري اليوم» بقرائها إلى تفاصيل انتصار المقاتل البطل سمير فرج، على الجنزال المهزوم شارون في مناظرة بي بي سي عام 1975، لتستعرض تفاصيل هذا الانتصار:

في استضافة «بي بي سي» البريطانية، وفي الذكرى الثانية لنصر أكتوبر 1975، أمام كاميرات تترقبها عيون الملايين حول العالم، جلس البطل المحارب، سمير فرج، وإلى يساره الجنرال المهزوم شارون.

قام بالتحكيم على هذه المناظرة أساتذة من المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية في لندن The International Institute for Strategic Studies أو IISS، حيث كان هذا المركز يجمع خيرة الباحثين العسكريين في مجال الاستراتيجية والأمن القومى في العالم. وكانت إصداراته كل عام من المراجع العلمية التي يعتمد عليها كل الباحثين العسكريين في العالم كله.

حين تكرر نصرأكتوبر في مناظرة إعلامية بين أحد أبطالنا وشارون عام 1975

نصر أكتوبر

وكان المحارب البطل، سمير فرج، آنذاك، لا يزال طالبًا بكلية «كمبرلى» الملكية بإنجلترا_ أحد أقدم كليات القادة والأركان في العالم، وكانت مصر قد أوقفت إرسال مبعوثيها لهذه الكلية منذ أزمة السويس عام 1956، لكن وبعد 20 عامًا كان سمير فرج أول دارس مصري يستأنف الالتحاق بها، بينما كان الجنرال آرييل شارون من خريجى الكلية ذاتها، مع إسحاق رابين، وبن إليعازر، وتال، وجوني، وغيرهم من القادة العسكريين في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

استمرت المناظرة بين سمير فرج وشارون لنحو 90 دقيقة؛ إذ تضمنت الساعة الأولى تسجيلات خارجية، مع المحارب المنتصر سمير فرج من جهة ومع الجنرال المهزوم شارون من جهة أخرى.

نصر أكتوبر

عرض سمير فرج خلال المناظرة كأحد أبطال معركة ثغرة «الدفرسوار» أثناء حرب أكتوبر المجدة خطة القوات المصرية في اقتحام قناة السويس، وكيف نجح جنودنا البواسل في اختراق حصون أكبر مانع مائي في التاريخ الحديث، وكيف كانت اللحظات الأولى لسقوط خط برليف، حيث كانت تفاصيل الحديث عن انتصار دولة عربية كمصر على إسرائيل في وسائل الإعلام الغربية، بمسابة سلك شائك، إذ لا يعترف الإعلام الغربي بالانحيازات والشعارات إنما يستعيض عن ذلك بالحقائق .



ونجح سمير فرج في سرد المخطط المصرى في إدارة القتال الأسطورى على ضفاف قناة السويس، وشرح كيف نجح جنودنا البواسل بتخطيط مصري خالص وتدريبات شاقة على عمليات العبور في دلتا نهر النيل لمدة 5 سنوات كاملة من عمر حرب الاستنزاف بعد أن استكمل الجيش المصرى معداته وأسلحته التي فقدها في حرب 1967 في الانتصار على أسطورة السد المنيع على الرغم من أن كل تقارير معاهد الدراسات الاستراتيجية قبل أكتوبر، أكدت استحالة عبوره عبر عمل عسكري، وجاءت المناظرة في السياق التالي :

نصر أكتوبر

استنكر مدير المناظرة النصر المصري متسائلًا: «كيف كان التخطيط مصرياً، والذى رأيناه أنكم التزمتم بتكتيكات وأساليب القتال في العقيدة السوفيتية عن أعماق المهام القتالية كالمهمة المباشرة والمهمة التالية.

هُنا أشار سمير فرج إلى الخط الذي وصلت إليه القوات المصرية شرق القناة في رأس الكوبرى من فرق المشاة المصرية الخمس، وأوضح أن هذه الخطوط لم تكن مبنية على أساس أعماق المهام كما في العقيدة السوفيتية، إنما تم التخطيط لها على أساس مدى حماية خط حائط الصواريخ للدفاع الجوى غرب القناة، فهناك بطاريات للصواريخ في الأمام وأخرى في الخلف، اختلفت مواقعها حسب طبيعة الأرض في البر الغربى.، الأمر الذي أدى إلى ألا تتعدى القوات المصرية في رأس الكوبرى، وخط حماية حائط الصواريخ، مما أدى إلى حرمان القوات الجوية الإسرائيلية من التدخل نهائيا، بأى أعمال قتالية ضد قوات رأس الكوبرى المصرية، شرق قناة السويس.

نصر أكتوبر

كان خير دليل على ذلك الأوامر الصريحة الواضحة التي صدرت من قائد القوات الجوية الإسرائيلية لقواته الجوية يوم 6 أكتوب، فور عبور قواتنا قناة السويسـ بعدم الاقتراب من قناة السويس لمسافة 15 كيلومترا، التي كانت بالطبع مسافة عمل وتغطية حائط الصواريخ المصرى.. ومن هذا المنطلق تم حرمان الذراع الطويلة للجيش الإسرائيلى «قواته الجوية» من العمل ضد القوات المصرية طوال عملية اقتحام قناة السويس وإنشاء رؤوس الكبارى.. وهو ما أطلق عليه الخبراء العسكريون في العالم آنذاك.. أن المصريين.. طبقوا مبدأ جديداً في أشكال عمليات القوات الجوية.. وهو تحييد القوات الجوية المعادية «Neutralizing Enemy Air Force» وهو أسلوب لم يكن مطبقاً من قبل.

عرض سمير فرج خطة العبور وتفاصيل التهام الجنود المصريين لحصون خط بارليف، وكيف أن قواتنا المسلحة اقتحمت قناة السويس، بخمس فرق مشاة مترجلة على مواجهة واسع، وأن ذلك القرار أربك حسابات وتقديرات قوات الاحتلال الإسرائيلي؛ إذ وقفت الاحتياطيات المدرعة الإسرائيلية عاجزة عن القيام بهجمات مضادة ضد قوات رؤوس الكبارى المصرية.

نصر أكتوبر

أشار سمير فرج، آنذاك، إلى أن أن خطة دفاع العدو الإسرائيلي التي اعتمدت على نقاط خط بارليف القوية، فقدت اتزانها ووقفت عاجزة م أمام مفاجأة هجوم جنود خمس فرق من جنودنا البواسل ا، كما اشار إلى عجز عالقوات الجوية الإسرائيلية على تقديم أي معاونة للاحتياطيات المدرعة للاحتلال.

مؤكدًا إنه عندما قامت الاحتياطيات الإسرائيلية لخط بارليف بهجمات مضادة، كانت ضعيفة ومبعثرة وسرعان ما تحطمت أمام خطة مصر الرائعة المضادة للدبابات التي نفذتها لأول مرة في التاريخ عناصر مشاة مترجلة، دون تلقي أي دعم من دبابات التعاون الوثيق التي لم تصل لـرؤوس الكبارى إلا في اليوم التالي بعد تشغيل الكبارى.

ليأتي تعليق أساتذة معهد الدراسات الاستراتيجية، ومدير المناظرة ب: «أن توقف القوات المصرية وتعزيز رؤوس الكبارى.. تحت مظلة صواريخ الدفاع الجوى المصرى.. حرم الإسرائيليين من تنفيذ خطتهم الدفاعية بأسلوب الدفاع المتحرك Mobile Defense من استدراج القوات المصرية إلى مناطق احتواء وقتل لتدميرها في العمق.»

وبحسب رواية البطل المحارب سمير فرج، لهذا السبب جاء إعلان موشيه ديان، وجولدا مائير يوم 9 أكتوبر 1973 بهزيمة إسرائيل، اعترافاً كبيراً بتفوق التخطيط المصرى في المرحلة الافتتاحية من الحرب، علاوة على الأداء المتميز لتنفيذ هذا التخطيط.

اندفع شارون ليرد بنبرة استعلاء واهية لمهزوم، ليقول إنه لطالما عارض الجنرال بارليف، وخطته للدفاع عن قناة السويس، وبناء هذا الخ، الذي وصفة أنه مثل الجبن السويسرى ذات الثقوب، وأن إسرائيل دفعت الثمن باهظاً، عندما لم تستمع لآرائه حول تنظيم الدفاعات في سيناء، ونفذت خطة الجنرال بارليف، رئيس الأركان الإسرائيلى آنذاك«

وقبل أن ينطلق سمير فرج بالرد، تولى أستاذ من معهد الدراسات الاستراتيجية ومدير المناظرة التعليق قائلا: «سيادة الجنرال شارون،. أشبعتمونا فكراً، وآراء وونظريات بعد حرب 1967 نظراً إلى خبراتكم وتطبيقكم هذه النظريات التي حققت نصركم عام 1967 والآن نسمع أن كل هذه المفاهيم والنظريات الإسرائيلية خاطئة»

ويتابع: «أعتقد سيادة الجنرال شارون، أن ما فعله المصريون كان رداً عملياً على أن هذه النظريات، لم تكن دقيقة أو صحيحة.»

قرر شارون استغلال حديث مدير المناظرة لصالحه الشخصى، وتبرأ من قرارات موشيه ديان وجولدا مائير مدعيًا إنه من ذلك المنطلق وبعد إعلان موشيه ديان ومائير هزيمة إسرائيل، جاء هو كـ«منقذ مخلٍص»، لينفذ «عملية الغزالة» ويبدأ في التفكير في ثغرة الدفرسوار، لكنه حتى هذا الموقف كانت الخطة المصرية حصلت على تقدير 4 نقاط في المناظرة من لجنة التحكيم من معهد الدراسات الاستراتيجيية، بينما لم تحصل الخطة الإسرائيلية على أي نقاط.

تابع المقاتل المنتصر، سمير فرج عرض تفاصيل عبور برليف والتنظيم الرائع لجهود القوات المصرية، وكيف تم تنفيذ خطة الخداع، والتغلب على الساتر الترابى؛ لذا حصلت الخطة المصرية على نقطتين إضافيتين عن مرحلة إدارة القتال في رأس الكوبرى حتى يوم 15 أكتوبر 1973، ليصل عدد النقاط إلى 6 نقاط بينما لم تحصل الخطة الإسرائيلية على أي نقاط بعد.

أكد معهد الدراسات الاستراتيجية على أن الخطة الدفاعية الإسرائيلية، المبنية على خط بارليف كانت غير متزنة، سواء على مستوى الاحتياطيات أو المواقع الدفاعية، خاصة أنه لم يكن هناك أي تعاون نيرانى أو تكتيكى بين نقاط خط بارليف؛ لذا عندما اقتحم المصريون القناة، ثم عزلوا نقاط خط بارليف، تهاوت دفاعات العدو واستسلمت أمام بسالة قواتنا المسلحة في ساعات..

شبه خبراء معهد الدراسات الاستراتيجية IISS على الهواء، أن ما حدث من سقوط لخط بارليف.. هو بالضبط ما حدث من سقوط لخط ماجينو في الدفاعات الفرنسية في بداية الحرب العالمية الثاني، وإن اختلف الأسلوب.

وبعد ذلك استعرض سمير فرج مرحلة تطوير الهجوم المصرى بالقوات المدرعة للوصول إلى خط المضايق في سينا، لتخفيف الضغط على القوات السورية في جبهة الجولان، لكنه هنا فقط فقدت الخطة المصرية في هذا العرض في المناظرة نقطتين حين علق أساتذة معهد الدراسات الإستراتيجية على خطة التطوير المصرية.. بنفس التعليق الكلاسيكى الذي يدرس في كل المعاهد العسكرية في العالم لكل القادة.. لا تدع السياسى يجبرك على القيام بعمل عسكرى، ما دمت غير قادر على تنفيذه أو غير مقتنع به أو أنه خارج التخطيط المسبق للعمليات.

بدأت المرحلة الأخيرة من المناظرة، واستعرض شارون الانهيار الذي كانت عليه الجبهة الدفاعية الإسرائيلية في سيناء، والتي دفعت موشيه ديان ليعلن هزيمة إسرائيل يوم 9 أكتوبر، لتبدأ إسرائيل في طلب إمدادات عاجلة من الأسلحة والمعدات من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي على الفور بدأت في إرسال الإمدادات من خلال جسر جوى عاجل إلى إسرائيل وفق رواية شارون.

نصر أكتوبر

أكد شارون أن إسرائيل من الولايات المتحدة، أن تصل هذه الأسلحة والمعدات مباشرة إلى مطار العريش في سيناء، لأن الجبهة في الجولان كانت قد تم الانتهاء منها.. أما الجبهة الإسرائيلية في سيناء فكانت منهارة تماماً، لافتًا إلى أنه طلب على وجه التحديد الصواريخ المضادة للدبابات من الجيل الجديد من طراز TOW ذات الدقة العالية في تدمير الدبابات وهو تطوير للجيل القديم «المالوتيكا» الروسى الذي كانت تستخدمه القوات المصرية.

بدأ شارون في هذه المرحلة يشرح خطته لاختراق رأس الكوبرى في الدفاعات المصرية للوصول إلى غرب القناة، ليندفع إلى عمق الدفاعات المصرية، مطبقاً نظرية ليدل هارت «الاقتراب غير المباشر» Indirect Approach، وهى نفس النظرية التي كان يطبقها روميل في الصحراء الغربية، وأيضاً طبقها الجيش الألمانى في اختراق الدفاعات الفرنسية على خط ماجينو في الحرب العالمية الثانية.

نصر أكتوبر

وشرح شارون هذا الفكر وأنه بدأ التطبيق بمحاولة اختراق الجانب الأيمن للجيش الثانى، والذى كانت تؤمنه الفرقة 16 مشاة..

قال شارون أنه هاجم القوات المصرية بشراسة لمدة 3 أيام المواقع المعروفة باسم «معركة المزرعة الصينية» رفقةن الجنرال آدان، والجنرال ماجن، لافتًا إلى إنه استخدم كافة الوسائل والقوات وأن نيران المدفعية الإسرائيلية ظلت تقصف هذه المواقع المصرية بلا توقف ليومين كاملين، وأنه وتم الهجوم على هذه القوات المصرية بالقوات المدرعة وبوحدات المظلات الإسرائيلية إلا أن كل هذه الهجمات الإسرائيلية أمام صلابة الكتائب الأمامية للفرقة 16 في معركة المزرعة الصينية.

هنا تحدث سمير فرج عن قائدى كتائب المشاة المصرية التي أوقفت هجوم العدو الإسرائيلي لمدة 3 أيام كاملة بقيادة المقدم محمد حسين طنطاوى، والمقدم أحمد إسماعيل عطية.

ثم تابع شارون إنه فوجئ، بقتال شرس وعنيد من قوات الصاعقة المصرية غرب القناة في منطقة الدفرسوار، ومنطقة الجناين، وبرر خسائره الكبيرة في المعدات والأرواح، بل وإصابته هو شخصياً بشراسة رجال قوات الصاعقة المصرية الذين كانوا يظهرون في كل مكان وسط زراعات المانجو. وهو ما دفعه لإعادة ترتيب أوراقه والاتجاه بقواته جنوباً في اتجاه السويس، بدلاً من الإسماعيلية.

ويقول شارون إنه: «لم يركب طائرة الإخلاء، إلا بعد أن تأكد أن قواته بدأت في التحرك نحو السويس، وغيرت اتجاهاتها من الإسماعيلية إلى الجنوب. وبدأ سؤال خبراء معهد الدراسات الاستراتيجية لى عن خطة القوات المصرية ضد عمليات شارو، وأوضحت أن القيادة العامة المصرية أمرت بتحريك اللواء 25 مدرع من الجيش الثالث شرق القناة، وكان هذا اللواء مسلح بالدبابة ت 72 التي كانت أحدث الدبابات في الجيش المصرى هذا الوقت.. وكان هذا اللواء كاملاً بدون أي خسائر، لأنه حتى ذلك الوقت لم يدخل أي معركة.. واندفع اللواء 25 مدرع وتقدم ببطء وحذر شديد.. من رأس كوبرى الجيش الثالث في اتجاه الدفرسوار على البر الشرقى.. ليقفل الثغرة بين الجيشين الثالث والثانى.. وقبل وصول اللواء 25 مدرع إلى رأس كوبرى الجيش الثانى بـنحو 20 كيلومترا، كان قد وصل إلى ميدان القتال قبلها بساعة واحدة الملازم «جوفى» ومعه كتيبة صواريخ «تو» الأمريكية الجديدة.. التي كانت قد وصلت إلى العريش منذ ثلاثة أيام وتم تدريب الأطقم الإسرائيلية عليها هناك. وخلال المناظرة.. تم سؤال هذا الضابط الإسرائيلى «جوفى» في مقابلة تمت معه في إسرائيل.. عما حدث.. قال لقد وصلت لمنطقة القناة، وشاهدت وأنا متحرك غبار حركة اللواء 25 المدرع المصرى.. وأمرنى قائد الجبهة بعمل ستارة مضادة للدبابات.. وقمت بإيقاف تقدم اللواء المدرع المصرى نظراً لدقة الإصابة العالية لهذا النوع من الصواريخ الذي كان مفاجأة للمصريين.

وجاء تعليق معهد الدراسات الإستراتيجية.. ليقول إن «هذه العملية» تستحق نقطتين فقط.. على أساس تطبيق شارون لنظرية الاقتراب غير المباشر.. كنظرية عسكرية علمية.. سليمة.. أما التطبيق فكان لا يتماشى مع أسس ومبادئ القتال.. وذكر الخبراء.. أن شارون.. لم يؤمن منطقة العبور بأى قوات.. وأن التنفيذ أشبه بعملية خاصة يطلق عليها إغارة بالقوة.. أو إغارة عسكرية.. يمكن أن تنفذها وحدات خاصة وليست عملية عسكرية رئيسية لها هدف هو الاستيلاء على مدينة ذات أهمية استراتيجية.. وأكد خبراء معهد الدراسات الاستراتيجية أن قرار القيادة العامة المصرية بدفع اللواء 25 مدرع كان سليماً.. يستحق عليه نقطتين أيضاً.. ولكن دخول بطاريات الصواريخ تو.. غيرت من ميزان القتال.. وكان تعليق خبراء مركز الدراسات الاستراتيجية.. لو كان اللواء 25 مدرع قد نجح في معركته شرق القناة.. ولو كانت سرعة اللواء منذ خروجه من رأس كوبرى الجيش الثالث أفضل.. لكان شارون.. وقواته قد تدميرهم أو أسرهم غرب القناة.. ولتغير الموقف العسكرى.. والسياسى.. في الشرق الأوسط.. لعدة أعوام.. وقال خبراء معهد الدراسات الاستراتيجية في لندن.. أننا لا نوصى لأى قائد أن ينفذ فكر ليدل هارت بهذه المغامرة غير المحسوبة وغير المؤمنة.. وأن شارون يجب أن يشكر الملازم جوفى وأمريكا على صواريخ تو التي لولا تدخلهم لفشلت العملية بالكامل. واحتد شارون بشدة على هذا التحليل من خبراء معهد الدراسات الاستراتيجية وقال لهم.. أنا الذي حولت هزيمة إسرائيل المهينة إلى نصر على ضفاف القناة.. أنا الذي رفعت العلم الإسرائيلى.. فوق أفريقيا.. أنا الذي جعلت المفاوض الإسرائيلى في مباحثات الكيلو 101 قادراً أن يكون نداً للمفاوض المصرى، وبعد العار الذي جلبه ديان يوم 9 أكتوبر 1973.

وكان السؤال الأهم من خبراء معهد الدراسات الاستراتيجية.. جنرال شارون.. إن خسائر إسرائيل في معركة الدفرسوار فقط تساوى خسائر إسرائيل كلها في حرب 1956 و1967.. ولذلك فإن من أطلق عليك الجنرال الدموى.. لم يكن مخطئاً.. وثار شارون.. وأضاف لقد أعدت لإسرائيل هيبتها التي فقدتها في هذه الحرب.

و قبل أن ينتهى وقت المناظرة توجه خبير معهد الدراسات الاستراتيجيـ إلى شارون بالأسئلة التالية: «في رأيك..؟؟ ما هي مفاجأة حرب أكتوبر بالنسبة لك من المصريين.. هل هجومهم يوم عيد الغفران والحياة متوقفة في إسرائيل؟ هل هجومهم في منتصف النهار وهو أمر لم يكن متوقعا؟ هل قيامهم بغلق مضيق باب المندب في مفاجأة أذهلت إسرائيل؟ هل لأنهم نجحوا في التنسيق مع سوريا لشن الهجوم في توقيت مشترك؟ هل لأنهم هجموا بطول مواجهة القناة.. وهو أمر لم يكن في تخطيط.. وحسابات وتوقعات الجانب الإسرائيلى؟ هل.. هل..؟

جائت إجابة الجنرال المهزوم شارون إنه أقر إن المفاجأة في حرب 1973 بالنسبة له هي «الجندى المصرى»أ قائلًا: «هذا الجندى المصرى.. لم يكن الذي قابلته في حرب 1956 أو 1967، فالجندى المصرى في الحروب السابقة كان لا يعرف القراءة والكتابة.. هذه المرة عندما كنت أستجوب الأسرى المصريين بنفسى فرأيت لأول مرة خريجى كليات التجارة والهندسة والحقوق.. إلخ. أيضاً الروح المعنوية لهذا الجندى هذه المرة كانت مختلفة تماماً.

وأضاف شارون قائلاً.. إنه وهو متقدم بسرية الدبابات نحو الإسماعيلية.. بعشر دبابات.. وفجأة خرج من بين الأشجار 5 جنود من الكوماندوز المصريين «يقصد الصاعقة» وقال إن خمسة جنود.. ضد عشر دبابات الأمر واضح أنهم جميعاً قتلى.. وقال إن المفاجأة أنهم أصابوا خمس دبابات إسرائيلية.. وتم القضاء على الكوماندوز المصريين.. ويقول شارون.. هذه كانت مفاجأة حرب أكتوبر.. الجندى المصرى الجديد..المتعلم خريج الجامعات، هذا الجندى المسلح بروح معنوية عالية.. تعلم شراسة القتال..لم يعد يرهبه جيش الدفاع الإسرائيلى كما كان من قبل.. لقد صنعت منه هزيمة 1967 إنساناً جديداً..عكس توقعاتنا بعد 1967.. إننا قضينا على الجيش المصرى، وأصبح جثة هامدة غير قادر على القتال مرة أخرى.

وتابع شارون شارون.. أنه يجب على المخطط الإسرائيلى في أي حرب قادمة مع مصر.. أن يضع في حساباته.. نوعية هذا الجندى الجديد.. الذي لم نقابله من قبل.. وأنهى حديثه.. هذه كانت مفاجأة حرب أكتوبر لى شخصياً.. الجندى المصرى الجديد.

هنا انتهت المناظرة بحصول القيادة المصرية على 8 درجات وحصلت القيادة الإسرائيلية على درجتين فقط.. مع توصيات عديدة جاءت معظمها سلبية في خطط وأداء جيش الدفاع الإسرائيلى.. سواء في الخطة الدفاعية لخط بارليف.. أو أداء معركة شارون غرب القناة.. بينما كانت الإيجابيات للقيادة المصرية.. الذي أوصى معهد الدراسات الاستراتيجية.. أنه يجب أن تدرس المعاهد العسكرية والمراكز العلمية هذا الفكر المتطور والتخطيط المتميز للقيادة المصرية، والأداء الراقى للجندى المصرى في هذه الحرب.. كما أكد معهد الدراسات الاستراتيجية على إضافة عنصر جديد من عناصر مقارنة القوات وعناصر حسابات التوازن العسكرى للدول، وهو إضافة العنصر البشرى، وهو أمر لم يكن محسوباً من قبل.. ولكن جاء ذلك بعد الأداء المشرف للجندى المصرى في حرب 1973.