مهرجان دي-كاف يقدم «نظرة ثاقبة في عالم صناعة الأزياء» من الدنمارك

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كعادة مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف) في تقديمه لعروض وتجارب فنية متميزة وفريدة من نوعها لجمهوره، تقدم النسخة التاسعة من المهرجان وضمن برنامج «فنون الميديا الحديثة والفنون البصرية» عرض بعنوان «نظرة ثاقبة في عالم صناعة الأزياء» من الدنمارك وهو فيلم وثائقي بخاصية الواقع الافتراضي.

ويستمر العرض من اليوم وحتى الأحد 10 أكتوبر بـ «قنصلية» بوسط البلد. ويعكس العرض ما وراء صناعة الأزياء والأثر البيئي الذي تتسبب فيه هذا الصناعة وبعض الحقائق عن العادات الاستهلاكية.

ومن خلال تجربة الواقع الافتراضي هذه، يعيش الجمهور كافة مراحل إنتاج الملابس، بداية من عروض الـ (catwalk) في نيويورك، حتى الوصول إلى المحلات الضيقة والمزدحمة لبيع الأقمشة في الهند. سوف يشاهد الزوار مضخات المياه الملوثة بألوان الصباغة القادمة من المصانع، وسيرون وجوه العمال المستَغَلين داخل المصانع، وحياكتهم لنفس الملابس التي تعودنا أن نشتريها من العلامات التجارية المعروفة.

العرض من إخراج فرانشيسكو كارّوزّيني مخرج سينمائي إيطالي ومصور ومهتم بالعمل الخيري. ويقيم حاليـًا في الولايات المتحدة الأمريكية بين نيويورك ولوس أنجلِس. وقد نُشرت صور في مجلات ومؤسسات صحفية عالمية مثل فانيتي فير، ذا نيويوركر ورولنج ستونز..إلخ. ومنذ عام ٢٠١٥، تعاون مع برنامج كونكت فور كلايمت، وهي مبادرة أطلقها البنك الدولي ووزارة البيئة الإيطالية للترويج لأفكار وحلول للتغيرات المناخية ورفع الوعي البيئي.

معرض الواقع الافتراضي من إنتاج شركة مانند، وهي شركة XR) Extended Reality))، وهذا نوع من الشركات التي تجمع بين أنواع مختلفة من الواقع الحقيقي والافتراضي والآلات في إطار تكنولوجي. وقد تأسست مانند عام ٢٠١٧ بواسطة سيجني أونجرماند ومارية هِرهولت إنجرمان. وكان هدفهما هو تحدي استخدام وفهم هذا النوع من التكنولوجيا. وتعمل شركة مانند مع مؤسسات تجارية وفنية مرموقة على النماذج الأولية للأعمال، وعرض المنتج، والخبرات السينمائية والحكي من خلال استخدام التكنولوجيا والمحتوى التفاعلي.

ويخصص يوم الجمعة 8 أكتوبر لتسليط الضوء بشكل تفصيلي على موضوع «الاستدامة في الأزياء» بالتعاون مع تحالف الأزياء المستدامة Sustainable Fashion Alliance فيتم تنظيم ورشة عمل عن الاستدامة المتعلقة بالأزياء وإعادة تدوير الملابس القديمة، وتليها حلقة نقاشية بعنوان «الأزياء المستدامة: أي نحن في مصر مقابل العالم؟ ويختتم اللقاء بعرض الفيلم الوثائقي»التكلفة الحقيقة«عن صناعة الأزياء وتم تصويره في عدد من الدول ويحكي الفيلم القصة الخفية حول الصناعة.

تلتزم إدارة مهرجان دي-كاف بكافة الإجراءات الاحترازية وتطبيق تدابير السلامة للحد من انتشار الفيروس، فتم تطعيم النسبة الأكبر من فريق العمل. بالإضافة لتوفير كافة وسائل التعقيم للجمهور، مع تحديد نسبة حضور لا تتخطى ال 50% من نسبة استيعاب المسارح وأماكن العرض.

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف)، المهرجان الوحيد من نوعه في مصر لعدة أشكال من الفنون المعاصرة من كل أنحاء العالم، يستمر على مدار ثلاثة أسابيع من كل عام، في عدة أماكن بمنطقة وسط البلد-القاهرة، يشتمل المهرجان على عروض فنية أدائية ومسرحية وبصرية وموسيقية وعروض ديجيتال. يشارك في المهرجان مجموعة من الفنانين المصريين والعرب والعالميين من كل أرجاء العالم.

تلتزم إدارة مهرجان دي-كاف بكافة الإجراءات الاحترازية وتطبيق تدابير السلامة للحد من انتشار الفيروس، فتم تطعيم النسبة الأكبر من فريق العمل. بالإضافة لتوفير كافة وسائل التعقيم للجمهور، مع تحديد نسبة حضور لا تتخطى ال 50% من نسبة استيعاب المسارح وأماكن العرض.

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف)، المهرجان الوحيد من نوعه في مصر لعدة أشكال من الفنون المعاصرة من كل أنحاء العالم، يستمر على مدار ثلاثة أسابيع من كل عام، في عدة أماكن بمنطقة وسط البلد-القاهرة، يشتمل المهرجان على عروض فنية أدائية ومسرحية وبصرية وموسيقية وعروض ديجيتال. يشارك في المهرجان مجموعة من الفنانين المصريين والعرب والعالميين من كل أرجاء العالم.