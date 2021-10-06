11 مليون دولار في الدقيقة.. حجم دعم الحكومات للوقود الأحفوري عالميا

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تتمتع صناعة الوقود الأحفوري بدعم مالي حكومي يبلغ 11 مليون دولار كل دقيقة على مستوى العالم وفقا للتحليل الذي أصدره صندوق البنك الدولي.

وقالت تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية اليوم إن الصندوق وجد أن إنتاج وحرق الفحم والنفط والغاز، حظى بدعم مالي يقدر بـ5.9 تريليون دولار في عام 2020، حيث لا توجد دولة واحدة تضع سعرا لجميع مصادر وقودها بالشكل الكافي الذي يعكس موردها الكامل والتكاليف البيئية.

وأكد الخبراء أن أوجه الدعم الحكومي «تسكب المزيد من البنزين على النار» وتتسبب في تفاقم الأزمة المناخية، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى تخفيضات عاجلة للانبعاثات الكربونية.

وأكد تحليل صندوق النقد الدولي أن تحديد أسعار الوقود الأحفوري، والذي يعكس التكلفة الحقيقية له، من شأنه أن يحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على الصعيد الدولي، لافتا إلى أنها ستكون خطوة كبرى من شأنها أن تحقق هدف الحفاظ على درجة حرارة لا تتجاوز الـ1.5 درجة حرارة المتفق عليه دوليا، ومن ثم فإن الحفاظ على إمكانية تحقيق ذلك يعتبر هدفا رئييا من أهداف قمة الأطراف المتعددة الأممية «كوب 26»، والمقرر عقدها في نوفمبر المقبل بمدينة جلاسجو.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو جوتيريس​، قد حذر مؤخرا من إرتفاع درجة الحرارة في العالم بأكثر من 1.5 درجة سيليزية سيؤدي إلى كارثة، موضحا أن «العالم يتجه نحو كارثة، وهي ارتفاع درجة الحرارة بـ2.7 درجة بدلا من الـ1.5 درجة، أي الحد الذي اتفق عليه الجميع».

كما أشار خلال مؤتمر مكرس للمناخ، إلى أن «العلم يقول إن أي إرتفاع لدرجة الحرارة بمقدار أكثر من 1.5 درجة سيكون كارثة. وللحد من إرتفاع درجة الحرارة لكي لا يتجاوز الـ1.5 درجة، يجب أن نقلص إنبعاث غازات ​الإحتباس الحراري​ بنسبة 45% بحلول 2030».

ونقل تقرير الجارديان عن مايك كوفين كبير المحللين بمؤسسة «كاربون تراكر» البحثية والتي ترصد التلوث والانبعاثات الكربونية، قوله :«يجب علينا أن ننأى عن الوقود الأحفوري إذا نريد تحقيق استقرار في درجات الحرارة العالمية، وذلك بدلا من إضافة البنزين على النار على حد تعبيره.

وشدد على ضرورة وقف دعم الحكومات لصناعة تدخل طور الانهيار، وأن تحرص على التحول إلى الطاقة ذات معدلات الكربون المنخفضة.

وأشار التقرير الشامل الذي أصدره صندوق النقد لدولي إلى أن الأسعار كانت 50% على الأقل دون التكاليف الحقيقية لـ99 % من الفحم و52% من الديزيل و47% من الغاز الطبيعي في 2020، حيث تعتبر خمس دول مسؤولة عن ثلثي الدعم الحكومي، وهي الصين والولايات المتحدة وروسيا والهند واليابان.

و توقع أن يرتفع حجم الدعم الحكومي إلى 6.4 تريليون دولار بحلول عام 2025 مالم يتم التحرك لوقفه.