أخبار عاجلة

أمانة العاصمة المقدّسة تنفّذ 237 جولة لإزالة التشوّهات البصرية -
شاهد.. إنقاذ مصري حاول الانتحار من جسر جابر الأحمد بالكويت -
لمدة شهر آخر.. كوريا الجنوبية تعلن تمديد القيود على السفر للخارج -
"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث Microsoft -
اليابان تُدين الهجوم الإرهابي بطائرتين مسيرتين مفخختين على مطار الملك عبدالله بجازان -
أمل جديد.. تجربة لعلاج سرطان الثدي المستعصي -
بعد تفعيل مواقف الـ5.. "سبق" توثق امتثال أصحاب الشاحنات بالوقوف بحجز "شرائع مكة" -
نور علي: تتويج سلة الأهلى ببطولة المنطقة جاء عن جدارة واستحقاق -
رونالدو يطير إلى المغرب بصحبة صديقته جورجينا .. تعرف على السبب -
أنس جابر تواصل كتابة التاريخ بالتأهل لربع نهائى بطولة إنديان ويلز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. رجل مرور يقف تحت المطر لتنظيم حركة السير بالعارضة

Print
عدد من محافظات جازان تشهد حالياً هطولَ أمطار

شاهد.. رجل مرور يقف تحت المطر لتنظيم حركة السير بالعارضة

تشهد عدد من محافظات جازان حالياً هطولَ أمطار من متوسطة إلى غزيرة، شملت مواقع عدة.

ورصدت عدسة "سبق" رجلَ مرور وقف تحت المطر رغم غزارته، لتنظيم حركة السير والمحافظة على الانسيابية المرورية بالرغم من غزارة الأمطار، إلا أن رجل المرور لم يقف مكتوف اليدَيْن؛ حيث بدأ في تنظيم الحركة بكل حرص وتَفَانٍ في مشهدٍ رائع يجعلنا فخورين به وبأمثاله.

يشار إلى أن الأمطار لا تزال تواصل هطولَها على مواقع متفرِّقة بالمنطقة، في أعقاب تنبيهات الأرصاد التي أوردتْ توقعاتِها بتكون سحب رعدية ممطرة على جازان.

شاهد.. رجل مرور يقف تحت المطر لتنظيم حركة السير بالعارضة

شاهد.. رجل مرور يقف تحت المطر لتنظيم حركة السير بالعارضة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمانة العاصمة المقدّسة تنفّذ 237 جولة لإزالة التشوّهات البصرية

أمانة العاصمة المقدّسة تنفّذ 237 جولة لإزالة التشوّهات البصرية

شاهد.. إنقاذ مصري حاول الانتحار من جسر جابر الأحمد بالكويت

شاهد.. إنقاذ مصري حاول الانتحار من جسر جابر الأحمد بالكويت

لمدة شهر آخر.. كوريا الجنوبية تعلن تمديد القيود على السفر للخارج

لمدة شهر آخر.. كوريا الجنوبية تعلن تمديد القيود على السفر للخارج

"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث Microsoft

"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث Microsoft